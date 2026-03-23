על הציבור להפסיק את השיח סביב מערכות היירוט, שמרו על הסודיות | יוסי יהושוע

מערכות היירוט של ישראל הן מהמתקדמות בעולם, אך גם הן אינן חסינות מתקלות - מדובר במערכות מורכבות שבהן מדי פעם מתרחשות החטאות. עם זאת, הציבור חייב להפסיק לשתף מידע או להיכנס לדיונים פומביים על פעולות היירוט, שכן מדובר במידע רגיש ומסווג.

חשיפה של פרטים על יירוטים, פגיעות או פעולות של המערכות עלולה ללמד את האויב על היכולות המדויקות שלהן, על החישובים שמבצעים מערכות השליטה והפיקוח, ועל פרטי גובה ומרחק של פעולות ההגנה. גם תושבים בשטח שמצלמים אירועים שונים עלולים לחשוף נתונים שמסייעים לצד השני להבין את המערכות ולנצל חולשות אפשריות.

יש להקפיד על שמירה קפדנית של הסודיות עד לסיום המלחמה. יש כאן המון דברים מסווגים שהציבור לא מודע להם, לא צריך לשתף את האויב, שגם כך עוקב וצופה. בכך, המידע נשאר בשליטה, והמערכות יכולות לפעול בצורה מיטבית מבלי לסכן את היעילות שלהן או את חיי החיילים והאזרחים.

יש לשמור על ליבת הסוד, כל פרסום או דיון פומבי על פעולות היירוט מסכן את יתרונותיה הטכנולוגיים והמבצעיים של ישראל, במיוחד בתקופת סכסוך.