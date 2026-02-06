צבי יחזקאלי במסר לטראמפ: "האיראנים עושים לך בית ספר למשא ומתן"

פרשננו לענייני ערבים, צבי יחזקאלי, התייחס במהדורה המרכזית עם מיכל רבינוביץ' למשא ומתן המתנהל היום (שישי) בין ארצות הברית לאיראן, בהובלת סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, כשמהצד השני ניצב שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י. בדבריו, הזהיר יחזקאלי את ארצות הברית כי כל מטרתה של איראן זה למשוך את הזמן בשיחות לצורך מיצוי מטרותיה.

"מה שקורה לנגד עינינו זה אומנות המשא ומתן, או למען האמת בית ספר למשא ומתן שהאיראנים עושים לאמריקנים", אמר יחזקאלי בפתח דבריו, "קודם כל רבים על איפה זה יהיה, ומתי זה יהיה, ועל מה ידונו, כשטראמפ איים לפוצץ את זה האיראנים התקפלו".

"אבל האמת שבשכונה שלנו משא ומתן נעשה מחוץ לחדר המשא ומתן. כי בפועל, המשא ומתן בחדר הוא כבר השלב הסופי. איראן בינתיים מרוויחה זמן, רוצה להרוויח זאת ומעוניינת להתבסס ככזו שיש לה קואליציה ערבית שכולם רוצים לחבק אותה, ואז לבוא לומר לטראמפ 'אתה תסתכן במלחמה אזורית'. ואז שוב זה חוזר הכל לטראמפ", הוסיף.

