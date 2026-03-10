בחירתו של מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון המחוסל כממשיכו, אינה מגיעה כהפתעה. בתור מי שגדל במשמרות המהפכה, רבים כבר הגדירו אותו כחלופה יותר גרועה מאביו. עם זאת, במשטר האיראני מנסים להעביר מסר לעולם דרך מינויו חמינאי הבן, שמדובר בניסיון להראות שכביכול יש חילופי הנהגה באיראן, אך כזאת שתאפשר לשמור על משמרות המהפכה בליבו של המשטר.

בינתיים, המשטר ממשיך לספוג מכות - התשתיות האזרחיות והצבאיות נמצאות תחת מתקפה יומית ואיראן כמדינה נהרסת. למרות זאת, האיראנים יודעים שבסופו של דבר אורך הרוח שיש בקרב הכמה מיליונים התומכים במשטר הם אלו שיובילו אותם - והם לא מתייחסים לפגיעות והאבידות שהמשטר ספג בזמן הלחימה.

האיראנים מגדירים את השלב הזה במלחמה כשלב התשה, הם יודעים שאורך רוח ייתן להם את המוצא מהמלחמה הזו. ההתקפות של ישראל וארה"ב על המשטר באיראן במהלך המבצע מדויקות להפליא, והן אכן נושאות פרי - יש סדקים במשטר, אבל הם לא נראים כלפי חוץ. אין דיון פנימי בתוך איראן, אין שיח תקשורתי של הממשל האיראני עם התושבים - רק קור רוח.

כאן גם חיזבאללה נכנס לתמונה - האיראנים דחקו בארגון הטרור הלבנוני לפעול נגד ישראל כדי להשאיר את האזרחים במקלטים ולהכביד על העורף. חיזבאללה גם הוא משנה טקטיקה - הוא כבר לא מחופר במקומות שאנחנו מכירים, אלא יוצא אל השטח ומתמקם ליד בסיסים של צבא לבנון, ויורה ללא הפסקה רקטות לצפון ומשגר טילי נ"ט לעבר כוחות צה"ל. טילי הקרקע המדויקים ששוגרו אתמול (שני) למרכז מראים גם הם על שינוי כיוון בטקטיקה של הארגון, שכעת מרגיש שאין לו מה להפסיד.

מצד שני חיזבאללה סופג מספר עלבונות מצד החברה הלבנונית, שלא מוכנה לקבל את פעילי ותומכי הארגון השיעי. ממשלת לבנון כבר הודיעה שהיא מעוניינת במשא ומתן ישיר עם ישראל, כמעין בקשה לעזרה בפירוק חיזבאללה. ועם כניסת חיזבאללה למלחמה הזאת - לישראל יש עילה טובה לעזור לממשלת לבנון להשמיד את את ארגון הטרור השיעי.