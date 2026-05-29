מערכת הבחירות לכנסת ולראשות הממשלה במאי 1996 הייתה אחת הדרמטיות, האמוציונליות והצמודות ביותר בתולדות מדינת ישראל. לראשונה נערכו בישראל בחירות ישירות לראשות הממשלה, כאשר ראש בראש התמודדו יו"ר הליכוד בנימין נתניהו הצעיר מול ראש הממשלה המכהן ויו"ר מפלגת העבודה, שמעון פרס.

הבחירות התקיימו בצל אחת התקופות הסוערות והמורכבות ביותר שידעה החברה הישראלית - החודשים שלאחר רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל בנובמבר 1995. ישראל הייתה קרועה פוליטית ורגשית, והמערכת כולה התנהלה באווירה של כאב, חשדנות וקיטוב עמוק בין ימין לשמאל.

האווירה הציבורית שלאחר רצח רבין

לאחר הרצח נדמה היה כי מחנה השמאל וממשלת פרס נהנים מתמיכה ציבורית אדירה. רבים בתקשורת ובמערכת הפוליטית האשימו את הימין באווירת ההסתה, ונתניהו עצמו עמד תחת מתקפה ציבורית קשה וכואבת. חלקים גדולים בציבור הימני חשו כי נעשה ניסיון להטיל עליהם אשמה קולקטיבית ולדחוק אותם מחוץ ללגיטימציה הציבורית, בין היתר כדי למנוע מהם להצביע בקלפי.

באותם חודשים חווה נתניהו קושי פוליטי עצום: סקרים שהראו פיגור משמעותי מול פרס, מתקפות אישיות ותקשורתיות, ותחושת הסתגרות בקרב פעילי הליכוד. אך נתניהו בחר שלא לסגת. הוא עבר בהדרגה לקו ממלכתי וזהיר יותר, גינה באופן חד את הרצח, והזכיר כי חזר כמה פעמים על הצהרתו טרום האירוע כי "רבין טועה אך לא בוגד". במקביל, המשיך להזהיר מפני הסכנות הביטחוניות של הסכמי אוסלו.

שני חזונות, שני קמפיינים

מערכת הבחירות התנהלה סביב שני חזונות שונים לחלוטין לעתידה של ישראל: מחנה פרס ומחנה נתניהו והימין.

מחנה פרס - שלום ומזרח תיכון חדש: פרס ביקש להמשיך את דרכו של רבין ואת תהליך אוסלו. הוא הציג חזון של שלום אזורי, שגשוג כלכלי והשתלבות ישראל במרחב. המסר המרכזי שלו היה המשכיות ויציבות, והוא נתפס כמנהיג מנוסה ובעל מעמד בינלאומי גבוה. סיסמאותיו המרכזיות היו "פרס יחלק את השלום" לצד הדגשת חזון "המזרח התיכון החדש".

מחנה נתניהו והימין - ביטחון לפני הכול: נתניהו בנה קמפיין ממוקד מאוד סביב תחושת חוסר הביטחון ששררה ברחובות בעקבות גל פיגועי ההתאבדות של מחבלי חמאס בתחילת 1996. המסרים המרכזיים שלו היו מאבק נחוש בטרור, התנגדות לוויתורים מסוכנים ושמירה על ירושלים.

בין הסיסמאות הבולטות: "נתניהו – עושים שלום בטוח" ו"פרס יחלק את ירושלים". הקמפיין של הליכוד היה חד, ממוקד ורגשי, והצליח להתחבר לחששות הציבור הרחב.

הקשיים של המועמדים

שני המועמדים התמודדו עם משקעים כבדים. קושיו המרכזי של נתניהו היה ההתמודדות עם צל רצח רבין והאשמות הפוליטיות והמוסריות, לצד תקשורת ביקורתית מאוד, עד שרבים העריכו כי סיכוייו לנצח אפסיים. מנגד, פרס התמודד עם פגיעה גוברת בתחושת הביטחון של הציבור.

גל הפיגועים פגע קשות בתדמית תהליך אוסלו, ובהמשך גם מבצע "ענבי זעם" בלבנון יצר מחלוקות ציבוריות קשות, במיוחד לאחר אסון כפר קאנא. פרס נתפס בעיני חלק מהציבור כמנותק מהשטח וכמי שממשיך בתהליך מדיני למרות התגברות הטרור.

ליל הבחירות הדרמטי והמהפך

ליל הבחירות ב-29 במאי 1996 נכנס להיסטוריה כאחד הדרמטיים ביותר. עם סגירת הקלפיות, פרסמו המדגמים בערוצי הטלוויזיה ניצחון ברור לשמעון פרס. במטה העבודה החלו בהכנות לחגיגות, ובמטה הליכוד שררה אווירת אכזבה קשה, וחלק ניכר מהפעילים החלו להתקפל וללכת הביתה. כמי שסייע לנהל את אירוע יום הבחירות והיה ממונה על כינוס התקשורת והפעילים בגני התערוכה בתל אביב, אוכל להעיד כי למרות אווירת הנכאים, התעקשנו כמה מנהלים להישאר באולם יחד עם נציגי תקשורת בכירים וצפינו בהליך פרסום תוצאות האמת.

לקראת השעה שלוש לפנות בוקר החלה מגמה מפתיעה: ספירת קולות מהפריפריה, מאזורי תמיכה מסורתיים של הליכוד, מעולים חדשים ומיישובי ימין שהחלו לזרום, והפער הצטמצם והתהפך לטובת נתניהו. מיד התייעצנו עם ראשי המטה ומנכ"ל הליכוד ששוחח עם נתניהו, והוחלט לקרוא לאלפי הפעילים לשוב לאולם. לפנות בוקר, כשהתברר סופית כי נתניהו ניצח בפער קטן של פחות מאחוז אחד, המדינה הוכתה בתדהמה. עשרות אלפים יצאו לרחובות והתרכזו בגני התערוכה לחגוג את בחירתו של מי שרק חודשים קודם לכן הוצג כמי שסיים את דרכו הפוליטית.

ממשלת נתניהו הראשונה ומטרותיה

לאחר הניצחון הקים נתניהו ממשלת ימין-מרכז-דתיים. לממשלתו הצטרפו סיעות ש"ס (בראשות אריה דרעי), המפד"ל (זבולון המר), ישראל בעליה (נתן שרנסקי), הדרך השלישית (אביגדור קהלני), המפלגות החרדיות, והחיבור המיוחד של סיעת הליכוד-גשר-צומת (בהובלת נתניהו -דוד לוי ורפאל איתן).

הממשלה החדשה הציבה לעצמה יעדים מרכזיים: השבת תחושת הביטחון האישי, מאבק חריף בטרור, ניהול זהיר של התהליך המדיני ושמירה על ירושלים. בתחום הפנים, היא התמקדה בחיזוק הכלכלה, הפחתת רגולציה ועידוד השקעות וצמיחה. נתניהו הציג שילוב מוצלח בין מדיניות ביטחונית תקיפה לקידום כלכלה חופשית.

אחד הקאמבקים הפוליטיים הגדולים ביותר

בנימה אישית, בשבוע בו אנו מציינים 30 שנה למהפך, זו הייתה מערכת הבחירות הראשונה שלי כמנהל פעיל בקמפיין בחירות ארצי. זכות גדולה הייתה עבורי ליטול חלק כמנהיג צעיר שסייע לרכז את פעילות צעירי הליכוד ברחבי ישראל בחודשים המורכבים שלאחר הרצח, ובהמשך כמנהל תיאום במטה הבחירות המרכזי של נתניהו והליכוד במצודת זאב. זכיתי לתרום את חלקי לניצחון שהשיב את תנועת הליכוד לניהול ענייני המדינה עשרות שנים קדימה.

ניצחונו של בנימין נתניהו ב-1996 נחשב עד היום לאחד הקאמבקים הפוליטיים הגדולים ביותר. בתוך חודשים ספורים הוא הפך מציאות שנראתה אבודה לניצחון היסטורי שהציב אותו כדמות המרכזית בפוליטיקה הישראלית לדור שלם. תומכיו רואים בו, ובצדק, מדינאי בקנה מידה היסטורי שהצעיד את המדינה לפסגות חדשות. מדינת ישראל של מאי 2026 היא עדות חיה ומשגשגת לחזון, לנחישות ולמורשת הכבירה שהחלה להתממש באותו ליל מהפך בלתי נשכח במאי 1996.

על הכותב: ד"ר איתן לסרי, הוא מומחה לממשל ומדיניות ציבורית, לשעבר יועץ לראשי ממשלה, פרשן בכיר בתקשורת ומי ששימש כמנהל תיאום במטה הבחירות של נתניהו והליכוד ב-1996.