דרוש: מנהיג. הטרגדיה של המרכז-שמאל

סקרים משולים לבדיקות תקופתיות. הם מבטאים את מצבו של הנבדק נכון לאותו יום. אבל סקרים, כמו בדיקות תקופתיות, מנבאים גם מגמה ולפעמים מהווים תמרור אזהרה. כך גם הסקר שהצגנו אמש במהדורה המרכזית של i24NEWS.

נפתלי בנט הוא ברירת המחדל

הכותרת של הסקר היא שבנט הופך לברירת המחדל - אבל לפיד, איזנקוט, הנדל וגנץ מחסלים כרגע את הסיכוי של המרכז-שמאל להשתלב בקואליציה הבאה.

הסקר חושף פרדוקס מובהק במחנה המרכז-שמאל: מצד אחד, צמא עמוק למנהיגות ברורה ואמיצה. מצד שני, לא פחות מארבע מפלגות שנעות כולן סביב אחוז החסימה. לפיד, איזנקוט, הנדל וגנץ מחזיקים כל אחד באחוזים בודדים - מה שמספיק בעיקר למנוע אחד מהשני לעבור את אחוז החסימה, אבל לא מספיק כדי לבנות כוח פוליטי אמיתי. התוצאה כמעט מתמטית - הפיצול יוצר דימום של עשרות אלפי קולות, שהופכים למנדטים כמעט חינמיים בצד השני.

ובתוך התוהו הזה, נפתלי בנט הופך, כמעט במקרה, לברירת המחדל של המחנה. הקולות שמגיעים לבנט הם הקולות הכי פריכים במערכת.

לא ליבה אידאולוגית, אלא חיפוש נואש אחר מבוגר אחראי, מישהו שאפשר לסמן וללכת איתו בלי להסתבך. לא מעט מצביעים במרכז-שמאל אומרים לעצמם: "עד שיקום לנו מנהיג ברור - נלך על בנט", אבל לכולם ברור - עד הבחירות, כל זה יכול להתהפך ברגע אחד.

השלם קטן מסך חלקיו: הטרגדיה של הגוש

הטרגדיה של הגוש הזה היא שהשלם קטן משמעותית מסך חלקיו. ברגע שבנט יחדור באמת לזירה ויצטרך לנקוט עמדות ברורות בסוגיות נפיצות, ה"חניה" הזמנית של המנדטים אצלו עלולה להסתיים בנטישה.

ראשי המפלגות האלה חייבים קודם כל להתאחד ובעיקר לקבל החלטה: האם לשבור את החרם הכמעט נצחי על נתניהו, שעד עכשיו בלשון המעטה, לא עבד להם.

הדרמה כאן איננה רק אלקטורלית, היא מנהיגותית: מי יצליח לייצר סיפור ומי יעניק תחושת ביטחון? נכון לעכשיו, בנט נהנה מהוואקום העצום הזה, אבל גם עליו יושבת עננה גדולה. האם מתוך התוהו הזה תקום מנהיגות אחרת שתיקח ממנו את תפקיד “ברירת המחדל”? ההיסטוריה הפוליטית בישראל מלמדת - זה בהחלט יכול לקרות.