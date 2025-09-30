הסעיף בתוכנית טראמפ שאולי דווקא מעודד את חמאס לסרב - והנעלם הגדול במסמך | עמיחי שטיין

רבים שאלו במהלך הימים האחרונים מה יאמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו, ומה הוא צפוי להשיב לו. אבל, האמת היא, שתשובה לשאלה האם תהיה עסקה - נמצאת ברצועת עזה ובדוחא, ולא בוושינגטון או בירושלים.

העסקה של טראמפ נראית כמו חלום ישראלי - חמאס ישחרר את כל החטופים כבר בתחילת העסקה, צה"ל לא ייצא מרצועת עזה עד לכניסת כוחות ישראליים לשטח, וחמאס יתפרק לחלוטין מנשקו. "מה הסיכויים שחמאס יסכים לתנאים כאלה?" תהו רבים.

לכן, התשובה לשאלה האם תהיה עסקה - תלויה כרגע בחמאס. כמה גורמים ששוחחנו איתם, בהם בכירים ישראלים, העריכו שחמאס לא יסכים לעסקה ללא לוח זמנים ברור לנסיגה ישראלית מלאה מעזה. לצד זאת, הם ציינו כי "שקשה לדמיין שחמאס יסכים לשחרור החטופים (תשלום "במזומן") בתמורה לנסיגה ישראלית (תשלום "באשראי") שייתכן ותתרחש בעתיד".

חשוב להדגיש כי במתווה לא נאמר דבר וחצי דבר על חופש פעולה ישראלי אם יש זיהוי של הפרה. אין "כן" אבל אין גם "לא", דבר שאמור לגרום לחמאס להרים גבות לגבי הסוגייה הזאת.

עם זאת, יש גורם אחד שיכול להפעיל לחץ משמעותי על חמאס, כמו שמעולם לא הופעל עליו - קטאר.

כאמור, בכירי הארגון יושבים בבירתה דוחא, ובפגישה שנערכה ביום שלישי שעבר בין הנשיא טראמפ למנהיגים ערבים, היא הבטיחה כי תוכל לגרום לחמאס לומר "כן" לעסקה שתכלול את שחרור כל החטופים ופירוק הנשק.

התגמול עבור ה"כן" של חמאס יכול להיות משמעותי במה שמכונה "השלב שאחרי המלחמה". למשל, בשיקום רצועת עזה - משימה שמצרים דווקא מעוניינת לקחת על עצמה.

יחד עם הקטארים, ישנה קואליציה רחבה של מדינות ערביות ומוסלמיות שתומכות במתווה, ואפילו הצהירו עליו באופן רשמי - מהאמירויות עד טורקיה, קטאר וסעודיה. אפילו אינדונזיה ופקיסטן נכנסו לתמונה. העובדות הללו מציבות את חמאס במשחק 1 נגד 100.

אבל, ייתכן שבתוך העסקה, ישנו סעיף אחד, שדווקא מעודד את חמאס - לסרב. מדובר בסעיף 17 שקובע: "אם חמאס ידחה אל ההצעה - ההסדר והסיוע ימשיכו באיזורים נקיים מטרור, שיועברו משליטת צה''ל לכוח הבינלאומי". כלומר, גם אם הארגון יגיד לא - ההסדר יקרה בשטחים אחרים שלא בשליטת ארגון הטרור. למעשה, המשמעות היא שהניהול יעבור למדינות ערב, הסיוע יזרום, ישראל תוגבל ביכולתה לפעול באיזורים הללו בגלל הנוכחות הבינלאומית - וחמאס יוכל לפרוח מחדש.

בשנה האחרונה היו כמה רגעים בהם אפילו המתווכות, מצרים וקטאר, חשבו שחמאס יאמר "כן" לעסקה. בסופו של דבר, הערכות אלה הוכחו כשגויות. עם זאת, רבים מאמינים שהפעם, התוצאה עשויה להיות שונה. כעת, שוב, העולם מחכה - בפעם המי יודע כמה - לראות מה יאמר חמאס.