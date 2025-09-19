"המשיחיות" של זיני מזכירה את בן גוריון - ולא את עמי איילון

מומלצים -

השבוע הגיעו עשרות אלפי פניות נגד מינויו של דוד זיני לראש השב״כ. הטענה החוזרת: הוא "משיחי" ואיננו ממלכתי. אבל אולי כדאי לשאול - מי בדיוק מטיח את ההאשמות האלה? אותם אנשים עצמם, שהם לא רק משיחיים בדרכם, אלא גם ממש לא ממלכתיים. צפו בפינה השבועית של נוה דרומית, החזית הדרומית.

נראה שהמילה "משיחי" הפכה לאופנה. פעם אמרו "ימני קיצוני", זה לא עבד בחברה ישראלית ימנית ברובה, אז חיפשו מונח חדש - כזה שנשמע מפחיד.

אלא שהמשיחיות שעליה מדברים כאן היא לא של כתות שוליים, אלא של הציונות עצמה. בן גוריון היה "משיחי". הרצל היה "משיחי". משיחיות ציונית-יהודית גאה.

מי שמנסה להפוך את המונח לעלבון, עושה זאת כי יש לו משיחיות אחרת - עוינת לציונות. עמי איילון, למשל, שמתנגד למינוי, כבר אמר בעצמו: "אם הייתי פלסטיני, הייתי נלחם בלי גבולות נגד מי שגוזל את אדמתי". זו לא משיחיות ציונית, זו משיחיות רצחנית.

ולגבי הממלכתיות - גם כאן, יש מי שמנסים להטיף אבל בעצמם רמסו אותה. מי שדרשו לא להקשיב לממשלה בתקופת הרפורמה המשפטית, מי שעודדו את הכאוס וערערו על הסדר הדמוקרטי - אלה לא בדיוק "ממלכתיים".

יורם כהן כתב כי יש חשש שזיני יופעל על ידי ראש הממשלה. שאלה: על ידי מי הוא כן אמור להיות מופעל? היועצת המשפטית לממשלה? הפקידות? איזו ממלכתיות מוזרה מנסים להמציא כאן?

ואחרי כל זה, יש גם חשש אמיתי: לא מהמשיחיות היהודית של זיני, לא מהממלכתיות שלו. אלא מהאפשרות שיום אחד יהפוך לעוד אחד מהשורה הארוכה של ראשי שב"כ לשעבר - עמי איילון, כרמי גילון, יורם כהן, נדב ארגמן. זה הפחד האמיתי.