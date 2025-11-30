מאחורי הקלעים של בקשת החנינה של נתניהו - ודילמת הנשיא

על פי הנוהל המקובל, בקשת חנינה צריכה לבוא יחד עם הודאה באשמה וקבלת אחריות. רק אז, הנשיא מעביר את הבקשה למחלקת החנינות במשרד המשפטים, שמגבשת המלצה לאחר קבלת עמדת הפרקליטות. משם היא עוברת לשר המשפטים, ובסופו של דבר, ההחלטה הסופית מתקבלת על ידי נשיא המדינה.

אלא שבקשתו של ראש הממשלה נתניהו, כפי שעולה ממכתבו, חורגת מהנוהל המקובל. אין בה קבלת אחריות על המעשים המיוחסים לו, ובוודאי שאין בה הבעת חרטה. המילה "אחריות" אמנם מופיעה במכתב, אך בהקשר כללי שאינו נוגע למעשים עצמם.

לשכת רה"מ

השינוי המשמעותי אינו טמון רק בבקשה עצמה, אלא בעמדתו המשתנה של הנשיא יצחק הרצוג. לפני כשנה, אמר הרצוג בצורה הברורה ביותר כי ישקול בקשת חנינה מנתניהו אך ורק אם זו תכלול הודאה באשמה וקבלת אחריות.

כעת, כפי שפרסמנו כבר לפני כחודש, המנגינה השתנתה. הנשיא כבר אינו מציג זאת כתנאי בל יעבור, אלא מבהיר כי "ישקול ויבחן" את הבקשה, ומדגיש כי אין חובה חוקית להודאה באשמה.

ברור לחלוטין שבקשה כזו אינה מוגשת בחלל ריק. הגשתה הגיעה לאחר גישושים שהתנהלו מול בית הנשיא, וכעת התהליך מקבל גושפנקא רשמית.

ומה צפוי כעת? ברור מאליו כי הן מחלקת החנינות והן הפרקליטות צפויות להתנגד נחרצות לבקשה במתכונתה הנוכחית. הכדור, אם כן, נמצא לחלוטין במגרשו של הנשיא.

השאלה הגדולה היא לא רק מה יחליט הרצוג, אלא מה יקבל נתניהו בתמורה, ומה יאפשר לנשיא "להחליק בגרון" החלטה כה שנויה במחלוקת בפני הציבור המתנגד למהלך.