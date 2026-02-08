מפעל הלבנה: כלי התקשורת נרמלו את אשר בן עוז - בלי לשאול את השאלות הקשות

בשבועות האחרונים קשה היה לפספס את הפודקאסט של אשר בן עוז - או כפי שהוא עצמו מכנה אותו, ה"פוסקאסט". תכנים קצרים, שיחות שטחיות, בדיחות פנימיות, ושיח שהפך ויראלי בעיקר בגלל הגיחוך. לא עומק, לא תובנות, אלא משהו כל כך רדוד, עד שכמעט אינו קיים.

בן עוז הוצג כאורח חביב, דמות צבעונית, אפילו כוכב רשת. אלא שמאחורי החיוכים והוויראליות מסתתר סיפור אחר לגמרי - כזה שכבר נחשף בתחקיר שפרסמנו ב-i24NEWS ביוני האחרון, אך כמעט לא הוזכר בגל הסיקור הנוכחי.

בתחקיר חשפנו עדויות של שבעה נפגעים, שטוענים כי איבדו את כספם לאחר שבן עוז הבטיח להם השקעות מניבות בקרנות, נדל"ן ועסקים, עם תשואות חריגות ובטווחי זמן קצרים. הדפוס, לטענתם, חזר על עצמו: כסף הועבר - אך לא הוחזר.

בהקלטות שהוצגו נשמע בן עוז מבקש סבלנות, מבטיח שהכסף בדרך, ומפנה שוב ושוב להסכמים ולמשרדים, אך בפועל, לטענת הנפגעים, דבר לא קרה.

בכתבת ההמשך נחשף כי במחלק ההונאה בתל אביב נפתחה חקירה בעניינו, ובמקביל נפתחו נגדו הליכים של חדלות פירעון בבית המשפט. למרות זאת, בן עוז המשיך להופיע בכלי תקשורת מרכזיים - חדשות 13, כאן 11, הצינור, כמעט בלי שנשאל על הפרשה.

אף אחד מהמראיינים לא הציג את השאלה הפשוטה: מה עלה בגורל האנשים שטוענים כי כספם נעלם?

בין הנפגעים: אם חד-הורית מדרום הארץ, חייל ששירת באותה תקופה, ואנשים שנותרו עם שקלים בודדים בחשבון הבנק, לאחר שהעבירו עשרות אלפי שקלים, ולעיתים יותר, לאדם שהוצג בפניהם כאיש עסקים לגיטימי.

לטענת הנפגעים, הובטחו להם החזרים, ניתנו צ'קים שבוטלו בזה אחר זה, והקשר הלך ודעך.

הסיפור הזה אינו עוסק רק באשר בן עוז. הוא מעלה שאלה רחבה יותר על תפקידה של העיתונות בעידן הוויראליות: האם ריאיון קליל שווה ויתור על שאלות קשות? והאם קליק חשוב יותר מאחריות ציבורית?

בסופו של דבר, התחושה שעולה מהפרשה מטרידה: עיתונות שבחרה לזרום עם הטרנד, במקום לעצור - ולשאול.