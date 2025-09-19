שרון גל: ישראל במצב כלכלי מדהים - לא מה שהתקשורת מציירת

מומלצים -

בפרק השבועי של מבוא לפודאסט, תקף שרון גל את התקשורת ואת מסריו של ראש הממשלה בנוגע למצב הכלכלי בישראל. לדבריו, "ראש הממשלה עשה טעות שאינה מאפיינת אותו, אבל כשצוללים לנתונים, ישראל מלווה לעולם 300 מיליארד דולר והבורסה בשיא כל הזמנים. הישראלים הרוויחו מאות מיליארדים מקרנות הפנסיה והחסכונות - וזה קורה בתוך מלחמה".

גל התייחס גם למאמץ האזרחי והצבאי: "80% מהחיילים התגייסו למילואים, 80% חזרו לצפון ו־90% לעוטף - העם עם הלב במקום הנכון. המסרים המחלישים לא משקפים את המציאות בשטח".

בנוסף, התייחס גל לסרט ישראלי שזכה בפרס אופיר, וביקר את היוצר על קריאות נגד המדינה: "החוצפה של היוצר שקורא לנו 'רוצחי עם' - הוא התנתק. הישראלים לא רואים ולא סופרים אתכם".

הפודקאסט נחתם בברכת שנה טובה לצופים: "שנה טובה וחג שמח. רק ניצחונות", אמר גל.