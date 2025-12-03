באל-קאעידה קיבלו אור ירוק: מה הטעות של טראמפ במזרח התיכון? | צבי יחזקאלי

הנחיית הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו להימנע מהתערבות בסוריה היא טעות אסטרטגית, המבוססת על מידע המגיע מארדואן. בפועל, היא נותנת אור ירוק לאל-קאעידה לבסס שלטון טרור בדמשק ולטבוח במיעוטים. ישראל חייבת לדאוג לאינטרסים שלה, ובראשם הגנה על הדרוזים.

כאשר טראמפ אומר לישראל "לא להפריע", יש לשאול במה בדיוק לא להפריע? האם לא להפריע לאל-ג'ולאני, מנהיג שלוחת אל-קאעידה בסוריה, לטבוח באוכלוסיות העלוויות והדרוזיות? האם לאפשר לו להתעשר, להשליט שלטון טרור בדמשק, ולחנך דור שלם של ג'יהאדיסטים שיחלמו לפלוש לירושלים?

ההבנה הבסיסית שחומקת מהממשל האמריקני היא שסוריה אינה עוד מדינה מתפקדת. היא מפורקת למובלעות הנשלטות על ידי דרוזים, עלווים, נוצרים ואנשי אל-קאעידה.

במציאות כזו, ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה להיות פסיבית. עליה לדאוג לאינטרסים הביטחוניים שלה, ולהתעקש מול ארצות הברית שלא להסתפק בשמירה על שטחי חיץ, אלא לפעול באופן אקטיבי להגנה על המיעוט הדרוזי. טראמפ מקשיב לטורקים יותר מאשר לישראל וזה חבל.

לפרשנות המלאה צפו בראש העמוד