הוא המנטור של ויטקוף וקושניר לענייני המזרח התיכון ומי שאחראי לאקרובטיקה של טראמפ מול האיראנים - עלי אל ד'ואדי הוא הכוכב העולה בשמי הדיפלומטיה הקטרית החדשה. בן 45 בלבד, הוא מנהל את קשריו חובקי העולם מאוהל מפואר בפרברי דוחא, בירת קטר. אל ד'ואדי הוא גם מי שהצליח ברגע האחרון ממש - ולפני שהאמריקנים יצאו למתקפה שלישית ברציפות - להביא את ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שצפוי להיחתם בשוויץ בנוכחות הקטרים.

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אל ד'ואדי ביקר באיראן ארבע פעמים בשבועיים האחרונים במסע אחר ההסכם לסיום המלחמה. בפעם האחרונה זה קרה ביום חמישי, 11 ביוני, כאשר טראמפ התכוון לתקוף את איראן. במשך 20 שעות ישב עלי אל ד'ואדי עם האיראנים, כאשר הפסקות היו רק כדי לצפות במשחקי המונדיאל, ובתום 20 השעות דיווח לקושניר את ויטקוף שעלה בידו לחלץ הסכם.

מרגע זה הפכו השלושה למנוע לחץ על הנשיא האמריקני, ועל פי כמה עדויות, הם הצליחו להביא אותו לבחור בהסכם על פני מלחמה, תוך שהם מונעים מקולות אחרים להפריע למהלך הדרמטי. הם הקדימו גם את הלחצים שהגיעו מכיוונה של ישראל.

זו לא הייתה הפעם הראשונה שבה שמע טראמפ את השם עלי אל ד'ואדי. טראמפ מכיר את עלי בשמו הפרטי לאחר שכבר בספטמבר 25' פגש אותו בבית הלבן, כאשר נתניהו התנצל בפני אמיר קטר על התקיפה הישראלית בדוחא. מתברר שעלי אל ד'ואדי היה שליח לפחות בשש משימות ועסקאות תיווך עבור הממשלים האמריקניים בשנים האחרונות.

טראמפ חייב לו את העסקאות לשחרור החטופים, אלו שהחלו עם תחילת כהונתו והקנו לו אמינות ומומנטום חיובי, אבל עלי אל ד'ואדי שמחובר חזק לוויטקוף ולקושניר, חולק איתם את ההצלחות, ובכך הוא משפר את מעמדו ואת מעמדם ואת תדמיתו ואת תדמיתם בעיני טראמפ.

עלי אל ד'ואדי עקף את התיווך הפקיסטני ברגע האמת, התעלה מעל העומאנים וסיפק לקטרים יוקרה והערכה רבה מהבית הלבן. אבל לא רק קשרים יש לד'ואדי - יש לו גם כישורים רבים, דיפלומטיים בעיקר. מי שפגש אותו מדבר על אדם נבון מאוד ושקט עוד יותר - כמעט שאיננו מדבר. מדברים על אדם ערמומי ודיסקרטי שבקי בנפתולים ובסודות של איראן, כמו באלו של שאר המדינות במזרח התיכון. באיראן אמרו: "הוא שדחף את ההסכם יותר מכולם".

טראמפ, כאמור, מכיר את אל ד'ואדי עוד מתקופת עזה, מהעסקאות שהביאו לשחרור החטופים. מתברר שאל ד'ואדי רקם קשרים חזקים מאוד עם צמרת חמאס עוד בימי מזוודות הכסף, והוא נחשב לאחד המהנדסים של העסקאות להעברת הדולרים. על אף שנותר בצללים, הוא היה חיוני ביותר למהלכים האלו, אפילו יותר מהשגריר הקטרי בעזה, מוחמד אל עמאדי.

את קשריו בעזה ניצל עלי אל ד'ואדי עבור הממשל האמריקני גם כאשר סייע לו לנסח את מסמך 20 הנקודות להפסקת האש ברצועת עזה, ומסיבה זו מינתה אותו קטר להיות נציגה במועצת השלום של טראמפ, זו שאמורה לנהל את עזה ביום שאחרי.

כאשר שירת ברצועת עזה, שמע עלי אל ד'ואדי את השם "פולי", האלוף במילואים יואב "פולי" מרדכי, שהיה אז מתאם פעולות הממשלה בשטחים. לימים, כאשר ייחקר/יישאל "פולי" מרדכי בעניין "קטרגייט", יבקשו ממנו החוקרים מידע על קשריה של חברתו, נובארד, עם עלי אל ד'ואדי הקטרי. חברתו של מרדכי ייצגה חברות ישראליות בקטר וסיפקה שירותי סייבר כאשר קטר אירחה את המונדיאל.

עלי אל ד'ואדי נחשב לאדם מוכשר מאוד ולשתקן גדול, לאיש צללים שבורח מהמצלמות. למרות זאת, פרשיות שחיתות אחדות נדבקו אליו. נטען נגדו שהוא קנה את אירוח המונדיאל בקטר בכסף ובשוחד, ריגל אחרי מתחרים, קידם קמפיינים בעד קטר וגם אירח בכירים מאוד במשחקים. בפרשייה אחרת נטען כי שיחד סנטור אמריקני לקידום השפעה קטרית ולמטרות נוספות.

אל ד'ואדי לא ממש צריך את הכסף הזה. מדובר בבן חמולת ד'ואדי עתירת המיליארדים, שחולשת על נדל"ן ברחבי אירופה ובמפרץ ומעורבת בעסקאות ענק. על פי השמועות, גם חבריו בארצות הברית מעורבים בעסקים המשפחתיים.

אבל למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? כי דיווחים במערב טוענים שטורקיה סיכלה מבצע אמריקני להחדרת הכורדים לתוך איראן במהלך שיכול היה לשנות את פני המערכה, והינה עלי אל ד'ואדי הקטרי משיג עבור האמריקנים את פריצת הדרך באיראן, ויחד מוכיח הצמד הטורקי-קטרי, פעם נוספת את יכולותיו לעסקאות בשירות ארה"ב. על חשבון מי? התשובה ברורה, כי הזירות שבהן דרך הצמד הזה נותרו פתוחות מבחינתה של ישראל. נחשו מדוע...