"רוב הציבור בעד עסקה כוללת בתנאי ישראל" | מבוא לפודקאסט

מומלצים -

במבוא לפודקאסט השבועי עם שרון גל, התייחס הערב (שישי) גל לאירוע בחאן יונס - אותו הגדיר "נס בזכות תושייה של לוחמי צה"ל" - ולדיון הציבורי על הפסקת המלחמה. "מי שחושב שאפשר לקפל את האירוע או להכריז על ניצחון בלי למוטט את חמאס, מתעלם מהעובדה שאותם מחבלים היו מבצעים טבח בתוך היישובים שלנו", אמר.

לדבריו, הנהגת ישראל נחושה לקדם עסקת חטופים אחת בלבד, בתנאים שישראל תכתיב - קו שזוכה גם לתמיכה ציבורית רחבה. "64% בעד עסקה כוללת, אפילו באופוזיציה הנתונים מפתיעים", ציין. גל הוסיף כי הניסיונות לעצור את המלחמה מונעים, לשיטתו, משיקולים פוליטיים: "יש קבוצה קטנה וקולנית שרוצה לראות את נתניהו נכשל".

גל התייחס גם לאמירות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאמר השבוע כי "נתניהו הוא גיבור מלחמה" והדגיש כי "ישראל לא תוכל לשחרר את החטופים עד שלא תשמיד את חמאס". לדבריו, התמיכה הזו מעניקה רוח גבית למדיניות הממשלה.

בסיום השיחה התייחס גל להשבתות ולמחאה בישראל, שלדבריו מנוצלות על ידי חמאס: "אני רואה את האפקט בערוצי האויב. זה פוגע במאמץ המלחמתי ובחטופים".