טראמפ מתקדם לשלב ב' של הפסקת האש - ונתניהו מתעקש לסיים את העבודה | פרשנות

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש היום (שני) עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באחוזתו הפרטית במאר-א-לאגו שבפלורידה. זאת תהיה הפגישה השישית בין נתניהו לטראמפ מאז שהנשיא האמריקני נכנס לבית הלבן לפני כמעט שנה. תמיד אותם נושאים מלווים את סדר היום: עזה, איראן, לבנון. ההבדל הפעם הוא שבכל החזיתות המלחמה הרשמית הסתיימה, ונשאר רק ה-30% עבודה.

ראש הממשלה יצטרך לשכנע את טראמפ לתת לו לסיים את מה שעוד נותר - שרק ישראל יכולה לחסל את חמאס בעזה, שאסור לתת לתוכנית הטילים הבליסטיים האיראנים לצמוח שוב, ובלבנון וסוריה מוקדם מדי לדבר על ניגוב חומוס בדמשק או להשתזף בחופי ביירות, וצריך להמשיך לחסל את האיומים.

הבעיה היא שמבחינת טראמפ, ה-30% שעוד נותר לא אמור לקלקל לו את חגיגת השלום. המלחמה הסתיימה - והשיח על השלב השני ועל העתיד הטוב ביותר למזרח התיכון מזה 3,000 שנה (כהגדרתו) מתחיל.

טראמפ, או לפחות חלק גדול מיועציו, חושבים שאפשר להשיג פירוז מסויים של חמאס מנשקו ברצועת עזה - גם בלי שישראל תחזור להילחם. בכל הקשור לאיראן, טראמפ הבהיר שחזרה לפיתוח נשק גרעיני הוא קו אדום - אבל על טילים בליסטיים הוא לא מדבר. ובקשר לסוריה - הנשיא א-שרע בעיני טראמפ הוא נכס, ואסור לישראל לערער את המצב. וזה עוד בלי שדיברנו על המחשבה האמריקנית שארדואן הוא הפתרון ולא הבעיה.

עם כל העמדות האלה נתניהו יצטרך להתמודד. הוא יגיע חמוש במידע מודיעיני ובהוכחות, אבל יצטרף להתמודד עם עמדת רוב יועצי הנשיא והרצון של טראמפ בשקט, ושהתוכנית - שנקראת על שמו - תישמר. ויש עוד משהו: יש גבול כמה "לא" אפשר להגיד לטראמפ, אז על מה מהדברים נתניהו יאלץ לומר "כן"?