"המלחמה כבר השיגה את יעדיה" | רם בן ברק ב"מפגש קצוות"

בריאיון לנוה דרומי בתוכנית מפגש קצוות ב־i24NEWS, חבר הכנסת רם בן ברק (יש עתיד) טען כי בעיניו יעדי המלחמה כבר הושגו וכי אין טעם להמשיך במבצע הקרקעי בעזה עוד חודשים ארוכים.

"חמאס כארגון צבאי חזק שמסוגל להוציא מתקפה כמו ב־7 באוקטובר - לא קיים יותר", אמר. לדבריו, המשך הלחימה בעזה "יקר, שוחק ולא ישיג תוצאה שונה".

בן ברק הוסיף כי יש להחזיר את החטופים - "מחויבות עליונה של מדינת ישראל" - אך הזהיר מהשחיקה הגדולה בקרב החיילים והמילואימניקים. "היום יוצאים פעם ב־60–70 יום הביתה, השחיקה עצומה", ציין.

בנוגע למערכת הפוליטית, הבהיר בן ברק כי יש עתיד לא נכנסה לממשלה עם סמוטריץ' ובן גביר "מפני שאסור לשבת עם גורמים פשיסטיים". עם זאת, הוא הדגיש כי יש בהחלט מקום לשיתוף פעולה עם חלק מהמפלגות הערביות, ובראשן רע"מ של מנסור עבאס: "הוא אמר - אני מפלגה ערבית שחיה במדינה יהודית".