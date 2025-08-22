נתניהו הוא גבר מכה? מרב בטיטו ונוה דרומי במפגש קצוות

מומלצים -

במהלך ראיון בתוכנית "מפגש קצוות", התייחסה העיתונאית מרב בטיטו למצב בעזה ולמאמצים להשבת החטופים. "אני לא יכולה לבחור במלחמה כשיש לי חטופים", אמרה בטיטו, והוסיפה: "צריך להשיג נסיגה מלאה מעזה, זה קריטי לסיום המלחמה ולהחזרת החטופים".

בטיטו הביעה ביקורת על דרכי ניהול הסכסוך: "מדינת ישראל הרשמית מעולם לא גיבשה הצעה משלה. יש לנו חטופים - והצעד הראשון צריך להיות נסיגה מלאה מעזה". היא גם התייחסה למחאות והשביתות: "צריך להשבית את המשק, להוריד את השאלטר על ישראל, כדי להפעיל לחץ אמיתי. זה קריטי להשבת החטופים".

עם זאת, בטיטו הוסיפה נקודת הסתייגות: "אני לא באה לשחרר את הנוחבות, אבל אם חמאס דורש - זה מה שנדרש מאיתנו. קודם כל צריכים לצאת מעזה, להשיג נסיגה מלאה, ואז שחרור החטופים".

היא הדגישה את האיזון הרגיש בין הצורך להגן על האזרחים לבין הצורך לבצע ויתורים: "מה שקורה עכשיו פוגע באזרחי ישראל, לא בחמאס. אבל אנחנו חייבים להחזיר את היקרים שלנו הביתה".