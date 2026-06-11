לבנון בין אנקרה לריאד: המאבק על עתידה של המדינה

לבנון מוצאת את עצמה בתקופה האחרונה במרכזו של מאבק השפעה אזורי הולך ומחריף. מצד אחד ניצבת סעודיה, המבקשת להחזיר את לבנון אל חיק העולם הערבי, ומן הצד השני טורקיה, המגבירה את מעורבותה מאחורי הקלעים ומנסה לבסס לעצמה דריסת רגל משמעותית בזירה הלבנונית.

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החלטתה של סעודיה לבטל את החרם בן חמש השנים על יבוא סחורות מלבנון נתפסת בביירות לא רק כמהלך כלכלי, אלא גם כהבעת אמון בממשלה הלבנונית וברפורמות שהיא מנסה לקדם. במקביל, מדובר במהלך אסטרטגי רחב יותר שנועד לסייע ללבנון להשתחרר בהדרגה מהשפעתו של הציר האיראני, ובראשו חיזבאללה.

גורמים לבנוניים מעריכים כי ריאד פועלת כיום בזהירות רבה. מצד אחד היא מעודדת את לבנון להתקרב מחדש לעולם הערבי, אך מן הצד השני מפעילה לחצים שלא למהר מדי לעבר הסדרים עם ישראל. ההערכה הסעודית היא כי לחץ מהיר מדי בכיוון זה, במיוחד על רקע הדרישות האמריקניות לפירוק כוחו של חיזבאללה, עלול לערער את היציבות הפנימית ואף להצית עימותים פנימיים.

במקביל, גוברים בלבנון הדיווחים על מעורבות טורקית הולכת וגדלה. לאחר שנים שבהן צמצמה סעודיה את מעורבותה בפוליטיקה הלבנונית, מנסה אנקרה למלא את החלל שנוצר בעיקר בקרב הציבור הסוני. הפעילות הטורקית מורגשת במיוחד בצפון לבנון, אך לפי דיווחים שונים היא מגיעה גם למוקדי קבלת ההחלטות בביירות.

העניין הטורקי אינו מסתכם רק בהשפעה פוליטית או כלכלית. בלבנון טוענים כי אנקרה מבקשת להיות שותפה גם לעיצוב ההסדרים העתידיים במדינה, לרבות המגעים סביב עתידו של חיזבאללה והסדרי הביטחון שלאחר המלחמה.

דבריו של נשיא טורקיה, שקשר בימים האחרונים בין ההתפתחויות בלבנון לבין האינטרסים הביטחוניים של טורקיה, נתפסו בביירות כאישור נוסף לכך שאנקרה רואה בלבנון זירה אסטרטגית חשובה.

כך הופכת לבנון לזירת תחרות בין שני מוקדי כוח סוניים מרכזיים במזרח התיכון. סעודיה מנסה למשוך את לבנון חזרה אל העולם הערבי ולצמצם את השפעת איראן, בעוד שטורקיה מבקשת לנצל את הוואקום שנוצר כדי לבסס לעצמה מעמד של שחקן מרכזי בזירה הלבנונית.

במאבק הזה, שאלת עתידו של חיזבאללה ועתיד היחסים של לבנון עם סביבתה האזורית עשויים להכריע לא רק את מאזן הכוחות בתוך המדינה, אלא גם את פניו של המזרח התיכון כולו.