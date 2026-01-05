הימין בישראל התרגל להילחם. לא לנצח – להילחם. לשרוד, ובעיקר – להתבייש לדרוש. שלא ישמעו חלילה. כשאתה רגיל להילחם רק כדי לשרוד, אתה מוכן לוותר על הרבה מאוד, רק כדי לא להפסיד לגמרי. אז מתפשרים. קצת, ועוד קצת. והפשרה המרכזית של הימין בשנים האחרונות נקראת "העיקר נתניהו".

i24NEWS

וזה לגיטימי. הימין רוצה את נתניהו, מאמין בו, רואה בו עוגן של יציבות מול אופוזיציה עוינת, תקשורת מגויסת ומערכת משפט אקטיביסטית. אבל כאן בדיוק נכנסות שתי המילים שעוצרות הכל: "לא נעים". בתוך מחנה הימין לא דורשים מנתניהו, כי זה נתפס כמעט כחוסר נאמנות. ביקורת נתפסת כקושי נוסף שמערימים עליו, כאילו דרישה לממש מדיניות רק מחלישה אותו מול המערכת.

תראו את הצד השני. במערכת המשפט כולם מגנים על היועמ"שית כלפי חוץ, אבל מבפנים – דורשים ממנה בשקט. מנתניהו לא דורשים – גם לא בשקט. אז שותקים ותומכים. מוחים כפיים במלוא העוצמה, אבל לא דורשים כלום. והאמת? נתניהו מבין מצוין את השפה הזאת. זו השפה של הפוליטיקה. כשאתה רק תומך בו ומתבייש לדרוש ממנו – אין לו שום סיבה להתאמץ בשבילך. לא כי הוא לא רוצה, אלא כי הוא פשוט לא חייב.

אפשר גם וגם

הגיע הזמן שנבין: אפשר לתמוך ואפשר גם לדרוש. זו לא סתירה, זו משוואה בריאה. זה בא ביחד. מותר. כי בינתיים, מה שקורה בפועל הוא שנתניהו אמנם בשלטון, אבל הרבה דברים פשוט לא קורים. בדרום ובצפון אנחנו חווים אובדן משילות מדאיג. הרפורמה המשפטית נעצרה, הרפורמה בתקשורת מגמגמת, סגירת גל"צ לא מתקדמת, וגם פיטורי היועמ"שית – לא קורה כלום.

ולמה? כי לא רוצים ללחוץ. כי מפחדים להקשות עליו. כי זה "לא נעים". וכך בדיוק נוצר האבסורד הגדול: הימין מנצח בבחירות, אבל מפסיד במציאות. אפשר לכבד את נתניהו ולהעריך את פועלו, ובאותה נשימה גם לדרוש ממנו לממש את המדיניות שלשמה נבחר. מי שרוצה תוצאות – חייב לעשות את שניהם. אחרת, מישהו אחר ידרוש מנתניהו דברים אחרים. ואז זה באמת לא יהיה נעים, נכון?

בטריפוליטאית אומרים את זה הכי פשוט: "חששם". תתבייש, לא נעים, עזוב, אחר כך, אולי, נראה. אז אולי הגיע הזמן להפסיק עם ה"לא נעים" הזה ולהתחיל לדרוש.