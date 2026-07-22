באיראן מבינים: נדרשת אסטרטגיה חדשה מול התקיפות האמריקניות | פרשנות

בכירים במשטר האיראני דורשים לגבש אסטרטגיה חדשה מול ארצות הברית, לאחר שמתגבשת ההבנה כי וושינגטון פועלת בהדרגה לנתק את דרום איראן משאר המדינה ולשחוק את יכולות ההגנה וההתקפה שלה, לרבות היכולת להגן על מתקני הגרעין.

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בטהרן גוברת ההערכה כי המשך הלחץ האמריקני מחייב שינוי תפיסתי. בכירים איראנים קוראים לבחון מתקפת מנע נגד שדות נפט, מתקני גז ונמלים ברחבי המפרץ הפרסי, מתוך תפיסה שלפיה מחיר התגובה האמריקנית יהיה נמוך יותר מהמשך הפגיעה האסטרטגית בדרום המדינה.

במקביל, באיראן מבקשים לעצב משוואת הרתעה חדשה מול זו שמוביל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לפי ההערכות, לאחר שטראמפ הציב איום שלפיו פגיעה בספינה במצרי הורמוז תיענה בתקיפת תשתיות באיראן, נשמעים בטהרן קולות הקוראים להגיב בפגיעה בתשתיות אנרגיה במפרץ על כל הרוג איראני או על כל תקיפה אמריקנית.

איראן נאלצת לשנות את תפיסת הביטחון שלה: במקום אסטרטגיית "הציר השיעי", שהתבססה על הרחבת ההשפעה האזורית, היא עוברת להתמקד במצרי הורמוז ובהגנה על נכסיה החיוניים. לדבריו, 35 ימים לאחר קריסת מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, סוגיית הורמוז והצורך באסטרטגיה חדשה ניצבים במרכז הדיון בצמרת האיראנית.