מומלצים -

הקמפיין השיטתי לסיום המלחמה קיבל השבוע חיזוק משורה של ראשי זרועות הביטחון לשעבר שהפיקו סרטון תבהלה ובו דרישה תקיפה לנצור את הנשק בעזה. אחד מה"לשעברים" שלקחו חלק במחאה הזו הוא ראש המוסד לשעבר אפרים הלוי, נוה דרומי פגשה אותו למפגש קצוות כדי להבין מה הקווים האדומים שלו לסיום המלחמה - נסיגה מלאה, שחרור מחבלי הנוח'בות, חמאס נשאר בשלטון - והאם הם לא למדו כלום מקריאות עבר שלהם בעד עסקת שליט ונסיגות. צפו בריאיון מתוך "קבינט שישי".