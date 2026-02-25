טראמפ טען שהוא רוצה שלום - אבל גם הכין את העם האמריקני למלחמה | עמיחי שטיין

שעות ספורות לפני שנשא את נאומו לאומה, יצאו בכירים בבית הנבחרים ובסנאט האמריקני מתדרוך סגור וחשאי בנושא איראן שערכו מזכיר המדינה מרקו רוביו וג'ון רטקליף. בפיהם הייתה הצהרה דרמטית: "מה ששמענו היה רציני מאוד, אלו רגעים חמורים למזרח התיכון; הנשיא חייב להציג את טענותיו לעם האמריקני". זמן קצר לאחר מכן, זה בדיוק מה שקרה.

הנשיא דונלד טראמפ, בנאום לאומה הארוך בהיסטוריה, 107 דקות ששברו את השיא הקודם שלו, תמצת את הסיבות שבגינן הוא עשוי לצאת למלחמה מול איראן: רצח של 32 אלף מפגינים, פיתוח טילים המסוגלים להגיע לארצות הברית והעובדה שטהראן טרם הצהירה כי לא תפתח נשק גרעיני.

רשימת הסיבות של הנשיא האמריקני היא כמובן רשימת החלומות של ישראל, שכן היא כוללת את סוגיית הגרעין, הטילים והפרוקסי. במילים אחרות: טראמפ מכין את הקרקע למלחמה הרבה יותר מאשר הוא מכין את הקרקע לשלום, שכן הסיכוי שאיראן תיסוג בכל שלוש הסוגיות הוא אפסי.

מן העבר השני, האמירה של הנשיא בעניין הגרעין מעוררת לא מעט תהיות. רק שעות לפני הנאום, פרסם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ציוץ שבו נכתב במפורש כי איראן לא תפתח נשק גרעיני. מדוע, אם כן, טען הנשיא את ההפך? ייתכן שמדובר ברמז לאיראנים כי אמירה ברורה וחדה כזו מצד בכירי הממשל, או מחמינאי עצמו, תיחשב בעיניו להישג ותמנע מלחמה. למרות שהוא מסביר את הסיבות למערכה, טראמפ מבהיר כי הוא עדיין מעדיף פתרון דיפלומטי.

בשבועות האחרונים ביקש הנשיא לשמוע על "מבצע בזק" מול איראן – כזה שיסתיים בלילה אחד ולא יגרור את הצדדים למלחמה של שבועות. בפנטגון התקשו להציג לו תוכנית כזו, ולכן כוחות אמריקניים אדירים ממשיכים לזרום לאזור.

גם כיום, הגנרלים של טראמפ מבהירים לו: תקיפה, עוצמתית ככל שתהיה, עלולה שלא לייצר "אירוע חד-פעמי" והמצב עלול להיגרר או להסתיים בתמונת ניצחון איראנית. דיפלומטים ערביים הזהירו בכירים בוושינגטון בשבועות האחרונים: "אתם עולים על עץ גבוה מאוד. האיראנים לא יוותרו, ואתם תאלצו לצאת למערכה ממושכת למרות שאינכם רוצים בכך".

מהתנהלות הממשל בשבוע האחרון נראה כי הנטייה של טראמפ היא בכל זאת ללכת למלחמה. בקרב בכירים בישראל ובחלק מהדרגים בוושינגטון קיימת הערכה שאין שום סיכוי לגשר על הפערים בין המדינות. ובכל זאת, נראה שטראמפ מוכן לתת הזדמנות אחרונה. האם הנאום הלילה היה "זריקת חכה" לאיראנים או הסבר מקדים ליום שבו הפיצוצים יישמעו בטהרן? את זה נדע, ככל הנראה, בתוך מספר ימים.