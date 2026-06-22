ישראל נשארה כרגיל בחוץ: הסבב הראשון של שיחות המשא ומתן בין ארצות הברית ואיראן, אשר התאפיין באיומים הדדים - של נשיא ארצות ברית דונלד טראמפ לתקוף את איראן, ושל הצוות האיראני לעזוב את השיחות, הגיע לסיומו.

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לאחר דיונים ממושכים, המתווכחות הודיעו במהלך הלילה (בין ראשון לשני) על מנגנון למניעת הסלמה בלבנון. במסגרת ההסכמות - נקבע כי ממשלת לבנון תהיה חברה, בעוד שישראל וחיזבאללה לא הוזכרו.

לא ברור האם העניין תואם עם מזכיר המדינה מרקו רוביו, אך הוא מעלה שאלה ברורה - אם העניינים האלה מטופלים כעת דרך המנגנון החדש הזה, על מה בדיוק אמורים לדון במשא ומתן בין ישראל ללבנון מחר?

מעבר לכך, המטרה האמיתית של משמרות המהפכה היא לא רק לכפות על ישראל נסיגה מלבנון, אלא בעיקר לתקוע טריז בין ירושלים לוושינגטון. סגירת מצר הורמוז והסלמה בלבנון הן חלק מאותה אסטרטגיה: להפריד בין אמריקה לישראל.

למעשה, כך נוצרה מציאות הזויה, בה איראן וקטאר אשר מממנות את חיזבאללה וכל מהותן - יצירת חיכוכים, מופקדות על מניעת חיכוך בין ישראל לארגון הטרור בלבנון.