צבי יחזקאלי: "חמאס בלחץ רק מהצבא, לא מהסברה"

במגזין השבת של i24NEWS אמר צבי יחזקאלי, פרשן לענייני ערבים ומנחה התוכנית "הערביסיטים", כי כל הדיבורים על לחץ ציבורי או תודעתי על חמאס אינם מדויקים: "חמאס לא בלחץ מסרטונים נגדו, לא מהפרסומים שישראל מפיצה על מזון במנהרות ולא מהעולם. הוא בלחץ רק מדבר אחד - לחץ צבאי". צפו בפרשנות.

לדבריו, "חמאס מבין שככל שהמבצע הקרקעי מתקרב, הוא צריך מגן אנושי בדמות אזרחי עזה. כשיבין שאין לו את זה - שם יתחיל הלחץ האמיתי".

יחזקאלי הדגיש כי מדובר בתהליך שדורש סבלנות: "סינוואר עצמו אמר - לא אכפת לי לשלם בדם עמי. לכן גם אם זה הישורת האחרונה, היא לא חפה ממשיכת זמן ומהקרבת האוכלוסייה כדי להגן עליו".