צבי יחזקאלי: "חמאס בלחץ רק מהצבא, לא מהסברה"
בפרשנות למגזין השבת, מנחה "הערביסטים" צבי יחזקאלי מסביר: "שארגון הטרור יהבין שאין לו מגן אנושי מעזתים - הוא ייכנס ללחץ אמיתי" • צפו
צבי יחזקאלימגיש "הערביסטים" ופרשן
1 דקות קריאה
במגזין השבת של i24NEWS אמר צבי יחזקאלי, פרשן לענייני ערבים ומנחה התוכנית "הערביסיטים", כי כל הדיבורים על לחץ ציבורי או תודעתי על חמאס אינם מדויקים: "חמאס לא בלחץ מסרטונים נגדו, לא מהפרסומים שישראל מפיצה על מזון במנהרות ולא מהעולם. הוא בלחץ רק מדבר אחד - לחץ צבאי". צפו בפרשנות.
לדבריו, "חמאס מבין שככל שהמבצע הקרקעי מתקרב, הוא צריך מגן אנושי בדמות אזרחי עזה. כשיבין שאין לו את זה - שם יתחיל הלחץ האמיתי".
יחזקאלי הדגיש כי מדובר בתהליך שדורש סבלנות: "סינוואר עצמו אמר - לא אכפת לי לשלם בדם עמי. לכן גם אם זה הישורת האחרונה, היא לא חפה ממשיכת זמן ומהקרבת האוכלוסייה כדי להגן עליו".
