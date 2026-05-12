מכתבו של הרב לנדו זו ההחלטה הדרמטית ביותר שהתקבלה בפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות - המשנה את כללי המשחק. מזה שנים דגל התורה מציבה עצמה לא חלק מגוש מסוים דבר שעשוי לפגוע בנתניהו בהרכבת הממשלה הבאה.

פיזור הכנסת, זה הפיצוץ המשני והקטן שהשלכותיו אינן דרמטיות - בחירות 2026 יצאו לדרך והפער בין פיזור כעת לתאריך המקורי הוא מזערי.

למה עכשיו?

בישיבות מרגישים את החנק הכלכלי. הלחץ מהצווים שיוצאים לבני הישיבות והחשש מאובדן המצביעים שיעברו לבן גביר או לליכוד.

אכן, הם איבדו אמון בנתניהו. שניסה להביא חוק גיוס. האם בכל כוחו? התשובה היא לא כי גם הוא הבין שלא ניתן בזמן מלחמה להעביר חוק כזה.

נתניהו חשב שהם בכיס שלו וצדק. אבל כעת רגע לפני הבחירות הם מנסים להציג מעט כוח וגאווה.

אז מה יקרה עכשיו?

הכדור חוזר לנתניהו, אבל מרחב התמרון שלו הצטמצם לאפס. כל הצבעה בכנסת תהפוך מעכשיו לשדה מוקשים - שבקואליציה יצטרכו לנטרל בזהירות.

האם שוב מלחמה עם איראן תמנע מהחרדים להעביר את חוק פיזור הכנסת? רק בעוד שבוע יצביעו על החוק הזה. בזמן פוליטי מדובר בנצח.

ההשלכות למכתב של הרב הן ברורות, הלחץ עובר גם לשותפים האחרים, כך למשל, דרעי יצטרך להחליט אם הוא מיישר קו עם הקו הלוחמני של דגל התורה של גולדקנופף מזה כמה חודשים.

אך גם ההכרזה של ניתוק מגוש נתניהו תביא את רבני דגל התורה לקבל החלטות משמעותית - הרי בצד השני של המפה הפוליטית לא מחכים להם עם זר פרחים - גם שם דורשים מהם החלטות כבדות משקל בעניין הגיוס.

ייתכן וההחלטה היום תוביל אותם למדבר האופוזיציוני, אך המפלגות החרדיות הוכיחו לנו שהם אלופים בגמישות וידעו להסביר מדוע הם מצטרפים לנתניהו שבו איבדו אמון בעוד כמה חודשים.