"הגבינה השוויצרית" של טראמפ והמשימה הקשה של נתניהו | גיא עזריאל

בישיבת קבינט מדיני-ביטחוני שהתקיימה לאחרונה, אחד משריו של נתניהו הטיל ספק בהסתמכותה של ישראל על תוכנית השלום של טראמפ, כשהוא טוען שהיא מלאה בחורים - כמו גבינה שוויצרית. ראש הממשלה, המודע היטב לסימני השאלה הרבים האופפים את עתיד עזה, השיב: "התוכנית מאוד אלסטית וישראל תפעל להפוך אותה לאלסטית בכיוון שלה".

ביום שני, ובפעם החמישית השנה, הנשיא טראמפ יארח את נתניהו לפגישה בעלת חשיבות רבה, הפעם באחוזתו במאר-א-לאגו. גם אם היחסים בין השניים טובים בהרבה מכפי שמתארים חלק מכלי התקשורת, נתניהו יעמוד בפני משימה קשה בגישור על הפערים ביניהם בנוגע לעזה, בהתחשב בכך שחלק מן התדמית של טראמפ בנויה על הצלחתו בהבאת שלום למזרח התיכון, לפחות לפי דבריו שלו.

פגישתם הראשונה השנה התקיימה בפברואר, כשטראמפ רכב על המומנטום של ניצחונו בבחירות. הייתי שם בחדר, הן בחדר הסגלגל והן באגף המזרחי, כאשר טראמפ הדהים את העולם עם חזון הריביירה של עזה. את החיוכים על פניהם של חברי הפמליה הישראלית היה קשה להסתיר. הפעם השניים ייפגשו כשנתניהו מודאג מסבב בחירות נוסף מעבר לפינה, הראשון שלו מאז טבח 7 באוקטובר.

נתניהו, בתור בן של היסטוריון, מודע היטב להשפעת הטבח הנורא ביותר בעם היהודי מאז השואה על המורשת שלו. להגנתו, במהלך השנתיים האחרונות הוא תמרן במידה ניכרת של הצלחה והביא לשינוי פני המזרח התיכון, כשהוא דוחק לאחור, לפחות זמנית, את איום קבוצות הטרור מגבולות ישראל בעזה, לבנון וסוריה. הוא גם ניהל מערכות רציניות נגד אויבים המבקשים להשמיד את מדינת ישראל - בתימן ובאיראן.

נתניהו יודע שהפגישה ביום שני עשויה להתברר כמכרעת הן עבור המורשת שלו והן עבור מערכת הבחירות המסקרנת ביותר מזה שנים. הבטחתו ל"ניצחון מוחלט" תועמד למבחן כאשר טראמפ יחליט האם לעבור באופן מלא לשלב השני של עסקת עזה; דהיינו, האם להמשיך בשיקום עזה ובנסיגות נוספות של צה"ל מהרצועה מבלי לקיים את ההבטחה של תוכנית השלום שלו בת 20 הנקודות: "עזה תהיה אזור נטול טרור שעבר דה-רדיקליזציה ואינו מהווה איום על שכנותיו".

יותר מחודשיים לתוך תוכנית טראמפ, כמעט כל החטופים חזרו, כשישראל מתעקשת להשלים את המשימה ולהחזיר את האחרון שבהם: השוטר רב סמל ראשון רן גואילי ז"ל, שגופתו עדיין מוחזקת בעזה על ידי הג'יהאד האיסלאמי. מעבר לכך, לעומת זאת, מערב עזה נמצא בקיפאון. חמאס נותר כמעט ללא פגע מעבר לקו הצהוב המפצל את הרצועה מצפון לדרום.

חמאס לא רק חיזק את הדומיננטיות שלו על האוכלוסייה המקומית באגרוף ברזל, כולל הוצאות פומביות להורג, הוא גם בונה מחדש את יכולותיו הצבאיות, מארגן מחדש את הזרוע הצבאית שלו, מקים תשתיות טרור כולל מנהרות ומתקני ייצור אמצעי לחימה, ומאתר ומתקן חומרי נפץ ותחמושת שנותרו מאחור לאחר חודשים של לחימה עזה.

בעוד שליחו של טראמפ, סטיב ויטקוף, להוט להתקדם ולהתחיל בשיקום הרצועה, בעיות רבות עדיין קיימות, בעיקר בנוגע לעתיד חמאס ככוח שלטוני בעזה. כישלונה של ארה"ב להקים כוח ייצוב בין-לאומי בעזה נובע מהעובדה שאף מדינה משתתפת אינה מוכנה לפרוס כוחות באזורים שבשליטת ארגון הטרור החמוש. ישראל מצידה מסרבת לאפשר את שיקום עזה באזורים שבשליטת צה"ל במזרח לפני שסוגיית חמאס תטופל ותיפתר במלואה.

במבט קדימה לבחירות הבאות בישראל, שטרם נקבע להן מועד אך סביר שיתקיימו כבר ביוני, אפילו גאון פוליטי כמו נתניהו יתקשה להסביר לבוחריו כיצד ארגון הטרור שנשבע להשמיד, האחראי לטראומה הלאומית הגדולה ביותר בתולדות ישראל, עדיין קיים ומשגשג, ומכין את עצמו להזדמנות הבאה לרצוח יהודים.

הנשיא טראמפ, מנגד, יתקשה באותה מידה לאפשר לישראל לחזור ללחימה במערב עזה ולחסל את חמאס, לאחר שכבר טען שהביא "שלום למזרח התיכון" - מהלך שיערער את הנרטיב שלו ואת הישגו הפוליטי.