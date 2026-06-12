יותר מפעם אחת בעבר הואשמה ישראל בכך שניצלה אירועי ספורט בינלאומיים גדולים כדי לבצע מהלכים צבאיים בזמן שעיני העולם נשואות למקום אחר. אבל ייתכן שדווקא הלילה (שישי) קיבלנו דוגמה הפוכה: בזמן שהעולם עסוק במונדיאל, מאחורי הקלעים מתגבש הסכם עם איראן שנראה יותר כמו כניעה מאשר כמו הישג דיפלומטי.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

אחת הבעיות המרכזיות במסגרת ההסכמות שדווחו היא שאיראן מקבלת תמורה מיידית ומשמעותית, בעוד שהמחויבויות שלה נותרות עמומות ומעורפלות. פתיחה מחדש של מצר הורמוז, הקלות בסנקציות וחידוש יצוא הנפט עשויים להזרים למשטר בטהרן מיליארדי דולרים בתוך זמן קצר. מנגד, מה שאיראן מציעה בשלב זה הוא בעיקר הבטחות לעתיד, כאלה שיהיה קשה מאוד לאמת, ועוד יותר קשה לאכוף.

זה בולט במיוחד בעקבות העובדה שהנשיא טראמפ עצמו הביע לאורך השנים ספקנות עמוקה כלפי המשטר האיראני והזהיר פעם אחר פעם מפני היכולת שלו לעמוד בהתחייבויות. למרות זאת, ההסכם המסתמן אינו כולל בשלב זה דרישה ממשית מאיראן להוכיח שהפעם מדובר בשינוי אמיתי.

למעשה, אם מסתכלים על השבוע האחרון, נדמה שהתקשורת בין וושינגטון לטהרן התנהלה פחות דרך ערוצים דיפלומטיים ויותר דרך חילופי מהלומות. מתקפת הטילים האיראנית על ישראל, לצד התגובה האמריקנית המוגבלת, שידרו מסר ברור: ארצות הברית אינה מעוניינת במלחמה רחבה מול איראן.

אותו חוסר רצון להסלים את העימות הוא כנראה גם הסיבה לכך שהמשא ומתן הגיע לנקודה הנוכחית. כאשר ברור לצד השני שיש גבול לאיומים וללחץ הצבאי, כוח ההרתעה נשחק, והקלפים עוברים לשולחן המשא ומתן.

לפי הדיווחים ברשת אל-ערבייה, הסכם המסגרת המתגבש כולל הארכת הפסקת האש ב-60 ימים, פתיחה מחדש של מצר הורמוז בתוך חודש ומתן אפשרות לאיראן לשוב ולייצא נפט, לצד הקלות הדרגתיות בסנקציות.

המשמעות הכלכלית של צעדים כאלה עצומה. מיליארדי דולרים עשויים לחזור לקופת המשטר האיראני בתקופה שבה הכלכלה במדינה נמצאת במשבר עמוק. מבחינת מבקרי ההסכם, החשש הגדול הוא שהכסף הזה לא ישמש רק לשיקום הכלכלה האיראנית, אלא גם לחיזוק שלוחיה של טהרן ברחבי האזור, ובראשם חיזבאללה, חמאס וארגונים נוספים הנתמכים על ידי איראן.

בישראל התקבלה הודעתו של טראמפ בהפתעה. גורמים ישראלים ששוחחו עם i24NEWS כאומרים כי ההכרזה הגיעה ללא התרעה מוקדמת וכי בירושלים ממתינים לראות האם האיראנים עצמם יאשרו את פרטי ההסכם לפני שניתן יהיה להעריך את משמעותו.

גם אם ההסכם אכן ייחתם, קשה להתעלם מהשאלות שנותרו פתוחות: מה יעלה בגורל מאגרי האורניום המועשר? האם יוטלו מגבלות על תוכנית הטילים הבליסטיים? ומה לגבי התמיכה האיראנית בארגוני הטרור באזור? נכון לעכשיו, לפחות לפי הפרטים שפורסמו, סוגיות הליבה הללו עדיין אינן מקבלות מענה ברור. עבור רבים בישראל ובמדינות המפרץ, זו הסיבה המרכזית לדאגה.