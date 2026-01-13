לא שאלה של האם - אלא של מתי: טראמפ גמר עם הסיפור של הדיפלומטיה | יוסי יהושוע וצבי יחזקאלי

ההערכה בישראל ברורה: זו כבר לא שאלה של האם טראמפ יתקוף, אלא מתי ובאיזו עצימות. הנשיא האמריקני למעשה מכריז שנגמר הסיפור של הדיפלומטיה. הניסיון לתת למשטר בטהראן סיכוי להידברות חלף. אם אכן נסגרו הדלתות ואין "דיל", המשחק נפתח מחדש, וכעת נותרת רק השאלה הטקטית: איך מפילים את המשטר?

תקיפות סייבר או פגיעות נקודתיות אולי יעודדו את המוטיבציה של המוחים, אבל כדי להביא להישג הנדרש – החלפת שלטון – צריך הרבה יותר מזה. זה לא עוד סבב של שליחת מטוסים וחזרה הביתה. כדי למוטט את האייתוללות צריך לפגוע בליבת הכוח: במשמרות המהפכה, בהנהגה ובבסיסים, ולקחת מהם "המון יעדים".

עם זאת, ההתערבות האמריקנית לא חייבת להיות פלישה קרקעית מסיבית. מהלך חכם, עקבי, שמשלב טכנולוגיה ולחץ, יכול לגרום לכך שהעם האיראני עצמו הוא זה שיעלה על הפרלמנט וישלים את העבודה, מבלי ליפול לאנרכיה.

הלגיטימציה של טראמפ לפעול היא מלאה, במיוחד לאור המספרים המחרידים שמגיעים מאיראן בשבועיים האחרונים. הערכות בישראל ובארגוני ביון ערביים מדברות על כ-20 אלף הרוגים, קברי אחים ובתי חולים עמוסים בגופות. המשטר, שחשב שהוא מדכא את ההפגנות ביד קשה ועדיין יוכל להשיג עסקה עם העולם, מבין כעת שהוא פתח במלחמת הישרדות ("ניצח עשרה"). הוא עם הגב לקיר.

ובישראל? בצה"ל מורידים פרופיל, והרמטכ"ל הורה על שתיקה. אבל המסר ברור: אנחנו מתואמים לחלוטין עם האמריקנים. האיראנים יודעים היטב למה ישראל מסוגלת. הם ראו כיצד מערך ההגנה האווירית שלהם "נחתך", הם ראו מה קרה לטילים הבליסטיים שלהם, למדענים ולקציני משמרות המהפכה. הדבר האחרון שהם רוצים זה שישראל תצטרף למתקפה הזו.

לכן, הסבירות שהאיראנים יסיטו את האש לעבר ישראל מיידית אינה גבוהה. הם יעשו זאת רק כמוצא אחרון בהחלט, כשיבינו שאין להם מה להפסיד. הם מבינים שמתקפה על ישראל עלולה להיות המסמר האחרון בארון הקבורה של המשטר.

ייתכן מאוד שאנחנו עומדים בפני הפתעה. אחרי "מלחמת 12 הימים", ייתכן שהמשטר האיראני הוא בעצם "נמר של נייר". ייתכן שלא נדרשת התערבות צבאית עצומה כדי להפיל אותו, ושאנחנו נופתע מההיחלשות המיידית שלו ברגע האמת.

הנוסחה המסתמנת היא שישראל התחילה את המהלך בהחלשת היכולות האיראניות, וטראמפ הוא זה שיסיים אותו. אם זה יקרה, זו תהיה הבשורה הטובה ביותר לישראל מול האויב המר ביותר שלה.