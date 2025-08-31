צעד קטן בדרך: חשיבות חיסולו של אבו עוביידה | פרשנות

מומלצים -

צבי יחזקאלי, שזכה הבוקר (ראשון), במקום הראשון כפרשן לענייני ערבים האהוב ביותר בישראל בסקר של מעריב, בפרשנות מיוחדת ל-i24NEWS על חיסולו של אבו עוביידה, דובר הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

לגבי מיליוני ערבים, מאות מיליוני ערבים במזרח התיכון, אבו עוביידה הוא המנהיג של חמאס, מדוע? כי הוא עולה באלג'זירה עם הכאפייה האדומה שלו, ואומר מה יהיה, ואומר "נפציץ בתל אביב", ואומר מה יהיה עם החטופים, וכל העולם הערבי היה שומע אותו.

מבחינת העולם הערבי, הנייה וכל המנהיגים האלה, סינואר, נכון הם ידועים אבל כל עוד הם לא היו על המסך. זה לא קבע, מה שעל המסך קובע, זו תודעה, והתודעה הייתה אצל אבו עוביידה. בגלל זה ישראל ניסתה לחסל אותו יותר מכמה פעמים במהלך המלחמה ולא הצליחה, והנה הפעם חמאס מאשר סוף סוף - אבו עוביידה חוסל.

אגב, היום גם אמרו שהודו רק בחיסולו של אחיו של סינואר. מה זה אומר? שזה ניצחון תודעתי לא קטן. ואז אומרים נו ו-? הם ייכנעו? לא חברים, בגלל תודעה לא נכנעים. בגלל תודעה אפשר לקעקע את קמפיין הרעבה של העזתים. יש אוכל ברצועת עזה בשפע, מי שאומר לכם הרעבה ברצועת עזה משקר לכם. שקי קמח זרוקים, בשר עוף, שווארמיות, מזמינים בטלפון טייק אווי. יש אוכל בעזה, אין רעב בעזה!

גם קמפיין העיתונאים ש"וואו הם עיתונאים" - כולם יודעים מה עמד מאחורי הסיפור הזה, גם זה הלך עכשיו. ישראל יש לה תשובה לכל הקמפיינים האלה, במלחמה הכי חשובה במסך מלחמת התודעה. וגם את הממשיך שלו לחסל מיד, ולדעת שזה ניצחון קטן בדרך ארוכה.

והדרך לאן למבצע הצבאי בעזה, למה שטראמפ אמר לפני כמה – ההגירה. הסיפור הזה כרגע מונח הלאה ברצועת עזה; מצרים והרשות מתנגדים, ארצות הברית וישראל דוחפים את זה, וזה יהיה הקרב.

מבצע בעזה, הגירה ואז אפשר יהיה לדבר על ניצחון בזירה הכי חשובה.