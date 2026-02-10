"מפחדים לתקוף": צבי יחזקאלי מתריע - האיראנים קלטו את הבלוף של ארה"ב

יומיים לפני פגישת נתניהו-טראמפ בבית הלבן ואחד המלכודים עם איראן הוא שהיא חושבת שארה"ב מפחדת לתקוף אותה, כך דיווח הערב (שני) פרשננו לענייני ערבים, צבי יחזקאלי, ב"מהדורה המרכזית".

הסיבה לכך לפי יחזקאלי, היא שהאמריקנים כבר הכריזו שתהיה עסקה, ולכן האיראנים מרגישים שידם על העליונה.

בנוסף, ההכנות לקראת המשך המשא ומתן בין איראן לארה"ב - האיראנים מעלים דרישות חדשות ומופרכות לחלוטין - ובעצם לא מציעים כלום כדי לבוא לקראת הדרישות של האמריקנים. בין היתר הם דורשים לעצור את הסנקציות אך לא מוכנים להפסיק להעשיר אורניום.

בתוך כך, יחזקאלי סבור שכל הסכם שיושג במסגרת השיחות עם איראן יהיה גרוע לישראל. לכן צריך לראות איפה בכל זאת מונחת אופציה של מתקפה.