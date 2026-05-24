השד העדתי יוצא מהבקבוק וזה לא רע, נא לא להיבהל. "בסוף השמאל מריץ ראש ממשלה מזרחי, בליכוד אין סיכוי שזה יקרה", זה מה שכתבתי אחרי הכתבה של איזקונט אצל אילנה דיין - איזנקוט המזרחי יצא מהארון.

נועם פתחי מערוץ 14 קרא לי "עבד חמוד... והוסיף שמזל שהימנים חכמים ומצביעים מהראש... אבל אלירז יודע, צריך לספק לגזעני השמאל ליקוק טוב, הוא, שכח מה עשו לו כשעבד עם הליכוד".

אז עניתי לו, אח שלי, לא מצאנו מזרחי אחד שנצביע לו מהראש? מר פתחי, אהרן ברק דיבר בדיוק כמוך, גם הוא אמר שלא מצא מרוקאי אחד לשיפוט.

שימו לב, הימין השמאלני החדש, יודע מה טוב ומה נכון בשביל כולנו ואם מישהו חושב מעט אחרת מיד מותקף, אתם בדיוק כמו השמאל הקיצוני ביותר. לגבי הליקוק, עברתי את הקיצונים משם והקיצונים כמוך, ואני עדייו חי.

ולעניין, אני מבקר ומשבח כשצריך את אלה או את אלה, אם ארצה להיות פוליטיקאי ותמיד להדהד שאני מושלם ואחרים כשלון, אלך לפוליטיקה, בינתיים אני בתקשורת והתפקיד שלי הוא לדחוף את נתניהו לשרוף את ביירות, ולדחוף את נתניהו להתיישב בעזה ולדחוף להגירה, אני לא אמור להגיד אמן על כל מהלך שלו, הוא מנהיג, הוא לא הבאבא סאלי.

ואני יכול גם באותה נשימה לבקר קשות את בית המשפט שהפך פוליטי על מלא, ולהזהיר מפני בנט כי לדעתי הוא עדיין לא יציב, ולהגיד שאפילו איזקונט זו התקדמות למזרחים, גם אם הוא משתכנז בשפת העם, וזה שאפילו משתכנז כזה לא היה עדיין בליכוד המזרחית - זו בושה.

ואני לא חייב להצהיר למי אני מצביע. התפקיד שלי לדבר אמת, ושהציבור יחליט מה ישים בקלפי בעצמו. פתחי אח יקר, אל תהיו כמו אלה שאמרתם עליהם שהם הרעים ביותר. עוד דבר פתחי, אפילו נתניהו הבין שצדקתי שיש לו בעיה של גזענות בליכוד, איך אנחנו יודעים?

נתניהו מוציא סרטון של האשכנזי שיוצא מהארון הביביסטי, ולמה? הרי נתניהו לא יכול להיות מזרחי כמו איזנקונט, אז הוא פונה לקהל מרכז-שמאל של איזנקוט, ואומר להם - הכוכב של המשפחה הוא דווקא הביביסט האשכנזי, צאו מהארון!

נתניהו מהמר שהמזרחים יבואו לבד, ואלה המזרחים שעברו לאיזנקונט, גם הם יחזרו, מתי? ברגע שאצל האשכנזים הביביסט יהיה מגניב.

נתניהו כמו פתחי, לוקח את המזרחים כמובן מאליו. אם אמרת שאני מצביע מהראש אז החמאת לי ואני אמור להתרגש. נתניהו, אל תיקח את המזרחים כמובן מאליו. לסיכום, צריך לדבר על הסנטימנט העדתי כדי להבין שרק היהדות תחבר בינינו.