המבחן של איחוד האמירויות: האם איראן יצרה פרצה בגדר? | עוזי רבי

סערה פרצה בעולם הערבי לאחר שדווח כי איחוד האמירויות תקפה אתמול (שני) מתקני התפלה באיראן, אך תוך שעות פרסמה הכחשה בנושא. עם זאת, כדאי שנזכור ברקע משהו חשוב: זו לא מדינה שמחפשת עימות.

אז מה קרה באיחוד האמירויות? קודם כל היא קרובה מאוד למצרי הורמוז ויש לה איים מול איראן בתוך המפרץ. בנוסף, אם רואים את הקרבה הגיאוגרפית ושמים לב שבעצם דובאי ואבו דאבי זה האב אחד גדול, שאיראן תוקפת אותו, יש מצב שאיחוד האמירויות נמצאת בצומת קריטי לקבלת החלטה על האופן שבה היא פועלת.

אז האם אנחנו רואים כאן פרצה בגדר שאיראן הצליחה לייצר? או שמא מדינות המפרץ, או לפחות חלקן, יצטרפו אל איחוד האמירויות כגוף אחד ויגיבו נגד הרפובליקה האסלאמית? נחכה ונגלה.