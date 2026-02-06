הרבה דיבורים, מעט מקום לגמישות: הפערים בין איראן לארה"ב שלא ניתן לגשר עליהם | עמיחי שטיין

"הסיכוי שיצא משהו מהשיחות - קלוש", כך קבעו באוזניי בימים האחרונים בכירים אמריקנים וישראלים כששאלתי אותם האם הם חושבים שיש סיכוי שמשהו שיצא מהשיחות בין איראן לבין ארה"ב. הפער בין שתי המדינות החל עוד לפני שדנו בסוגיות עצמן. כשאיראן וארה"ב היו צריכות להחליט על מה ידברו בשיחות האלה באיראן הבהירו כי הם מוכנים לדבר אך ורק על הגרעין.

מנגד, ממשל טראמפ הבהיר כי הוא רוצה לדבר על ה-כל. גם הגרעין, גם הטילים הבליסטיים, גם על הסיוע האיראני לפרוקסי שלה ברחבי המזרח התיכון ואפילו על חנינה מסויימת למפגינים האיראנים. בסוף הצדדים הסכימו על איזשהו ניסוח מעורפל: קודם ידברו על הגרעין ואחרי שיגיעו להסכמות בעניין הזה - ידברו על שאר הנושאים.

"אני חושב שמרחב הגמישות של הנציגים האיראנים הוא אך ורק בנושא הגרעין", אומר לי ד"ר רז צימט מנהל תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS). "אני לא רואה שום מרחב גמישות בסוגיית הטילים הבליסטיים ולא בסוגיית הפרוקסי. אני מאוד אופתע אם המנהיג העליון חמינאי יהיה מוכן לוויתורים בסוגיות הללו".

אם לומר את האמת, הגמישות האיראנית בנושא הגרעין באה לעולם - כי אין להם ממש תוכנית גרעין אחרי מלחמת 12 הימים מול ישראל וארה"ב. הצבאות האמריקנים והישראלים הפציצו את אתרי הגרעין המרכזיים, מתקני העשרה הושמדו, וגם אם האיראנים יצליחו להוציא את 400 הקילוגרמים של האורניום שהועשר כבר - אין להם יכולת אמיתית להפוך אותו לפצצה.

מה גם שהלוויינים הישראלים והאמריקנים נמצאים במעקב 24/7 במטרה לאתר את הצעד הכי קטן בענייני גרעין שטהרן יתקוף, מה שיוביל, לדברי טראמפ, למתקפה על איראן. אבל וויתור בעניין הטילים הבליסטיים, זאת כבר סוגייה אחרת לגמרי. "הטילים זה המערך היחיד שמספק היום לאיראן יכולת הרתעה מסויימת", אומר לי ד"ר צימט ומוסיף שלכן, לדעתו, אין להם שום אפשרות לוותר בעניין, כולל הדרישה להגביל את טווח הטילים שנמצא בידם כך שלא יגיע לישראל. "בלי טילים איך הם ירתיעו את ישראל, עם חיל האוויר שלהם שלא מסוגל להמריא?".

ויש את הסוגייה שלא מדברים עליה - מה האיראנים ידרשו בתמורה לוויתורים בסוגיית הגרעין. בכירים איראנים דיברו בשבועות האחרונים על כך שהם ידרשו את הסרת כל הסנקציות במסגרת כל הסכם שייחתם. בשנים האחרונות הוטלו על איראן סנקציות קשות ומשמעותיות. הצעד האחרון של ארה"ב ואירופה היה הפעלת מנגנון ה-SnapBack שהחזיר על טהרן את כל הסנקציות שהוסרו עליה במסגרת הסכם הגרעין.

אם המטרה של ארה"ב היא החלשת השלטון בטהרן, ביטול הסנקציות יביא לשיפור המצב הכלכלי מה שיחזק משמעותית של משטר האייתולות גם מבחינה פיננסית וגם מבחינת שיפור מסויים במצב האזרחים, שיוביל לכך שיהיו פחות הפגנות. "השאלה בשיחות הללו היא לא רק מה איראן מוכנה לתת - אלא גם מה האמריקנים מוכנים לתת בתמורה. האם טראמפ מוכן להפשיר לחמינאי כספים בסכומים של מיליארדים? אני מאוד מקווה שלא", אומר לי ד"ר צימט.

ובינתיים ה"ארדמה היפיפיה" של טראמפ ממשיכה להזרים כוחות לאיזור. כמה דיפלומטים מעריכים באוזניי כי הנשיא האמריקני לא מתכוון להשאיר את הכוחות באיזור יותר מדי זמן. "גג כמה שבועות", הם אומרים לי, כלומר ההכרעה האם יהיה הסכם או תקיפה תיקבע מאוד בקרוב.

לאור דיווחים ושיחות שקיימתי לא בטוח שטראמפ הכריע מה יותקף באיראן אם אכן הצבא האמריקני יאלץ לתקוף - כך שבינתיים המטרה של פיקוד מרכז האמריקני (CENTCOM) להכין לאיש היושב בוושיגנטון את כל האפשרויות. בישראל מאמינים כי התקיפה האמריקנית תקרה בסופו של דבר, והרמטכ"ל אייל זמיר אמר השבוע לשליחו של טראמפ ויטקוף כי "אם האיראנים יפגעו בישראל - יש לישראל לא מעט 'הפתעות', ויעדים חדשים, שישראל תפגע בהם".

זמיר גם העביר סקירה בטחונית ומודיעין לשליח האמריקני עם המסר שהטילים הבליסטיים הם סכנה לא רק לישראל אלא גם לאיזור. ויטקוף, מנגד, ניסה להרגיע את הרמטכ"ל, ראש הממשלה, ושאר הבכירים כי "אנחנו לא תמימים. אנחנו יודעים מי הם האיראנים". ובכל זאת, בישראל תמיד קיים החשש, שאיזשהו וויתור איראני יגרום לטראמפ נותר "ניצחנו".