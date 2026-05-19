באוניברסיטת תל אביב, הפגנות פרו־פלסטיניות, פרו־חמאס, צעקו שם, דם השהיד יפתח את שערי ירושלים, זה בקלות יכול להיות עבירה פלילית, וכלום לא קרה. קריאות נגד מדינת ישראל, נגד חיילי צה״ל, נגד עצם הקיום שלנו. והאוניברסיטה? לא משלמת מחיר. המפגינים? לא משלמים מחיר.

בעולם כבר הבינו. בארצות הברית, באירופה, מתחילים לפעול נגד מוסדות שנותנים חסות לדבר הזה. ורק בישראל? הכלה. שתיקה. פחד.

עוד קרה, בבימה, תפילות מוסלמיות בהפרדה ולאף אחד זה לא מפריע. ואני אגיד בצורה ברורה: שכל אדם יתפלל איך שהוא רוצה. זאת חירות. זאת מדינה דמוקרטית. אבל אז אתה נזכר מה קרה כאן בתל אביב כשהיו תפילות יהודיות בהפרדה? פתאום זה “הדתה”, פתאום זה “חושך”.

פתאום מצלמים יהודים עם כיפה וציצית כאילו הם הבעיה של העיר הזאת. פרובקציות באירועים לנשים בלבד רק כשמדובר ביהודים. זה לא שמאל או ימין, אז מה זה? שנאה עצמית יהודית? שארית של יהודי גלותי שמפחד להיות יהודי גם כשהוא כבר חי במדינה יהודית? הרי גם בזמן מלחמה אנחנו רואים את אותה התופעה: כל הזמן לרצות את העולם, להתנצל, להוריד ראש.

זה לא עזר לנו שבית המשפט הישראלי עשה חיים קשים לצבא. או שאולי זה בכלל פוליטי. כי מבחינת האליטה והמערכות החזקות כאן, הדתיים, המסורתיים, המזרחים, הציבור האמוני: כל אלה הפכו ל״גוש״ אחד שהם פשוט לא מסוגלים לקבל.

זו אותה תפיסה של אהרון ברק שרק השבוע גילינו שאמר “שלא רוצים מזרחים בבית המשפט גם אומרת: לא רוצים את היהדות במרחב הציבורי.

למה?

כי צריך להחליש את אלה שרוצים להתחזק, זהות יהודית, זהות מזרחית, כח של קבוצה שמאיים, אז בוא נכתים, נקרא לזה קיצוני, אלים, ואת הערבי נכבד, אולי נפחד ואולי נחשוב שהוא לא מאיים עלינו אבל האמת היא שבזמן שפוגעים ביהודים, תראו את הפשיעה הערבית. היהודים רבים והערבי מרוויח.

