זמן התאוששות: כך הפסקת האש תשפיע על איראן, ישראל וארצות הברית

הפסקת האש מול איראן, עליה הכריז במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, טומנת בחובה סימני שאלה רבים - כאשר עדיין לא ברור כיצד ייראו השבועיים הקרובים והאם בסופו של דבר יושג הסכם קבע, או שמא הלחימה תחודש.

בין אם הפסקת האש הזמנית תהפוך להסכם קבע, ובין אם לאו - היא צפויה להעניק בין היתר הפוגה זמנית שתאפשר לצדדים המעורבים התאוששות קצרה מ-40 הימים האחרונים. כתבנו המדיני גיא עזריאל ניתח את אירועי הלילה והסביר - אלו ההשפעות הצפויות על איראן, ישראל וארצות הברית.

איראן: נכון לרגע כתיבת שורות אלה, משטר האייתוללות עדיין עומד על כנו ויכול למעשה להכריז על ניצחון במערכה בכל תרחיש אפשרי. בפועל, הפסקת האש מעניקה למשטר זמן התאוששות קצר, כאשר איראן מחזיקה בשליטה במיצרי הורמוז, ויכולה לגבות תשלום מאלו המעוניינים לחצות אותם - תוך שהיא נמצאת עדיין תחת סנקציות.

במקביל, ההפוגה בתקיפות של ישראל וארצות הברית - לצד הפסקת השיגורים לשטחנו, תאפשר לטהרן להשתקם, באופן מוגבל בטווח הקצר, מבחינה צבאית ותעשייתית.

ישראל: מקבלת זמן קריטי להתאוששות, השלמת מלאי מיירטים וחזרה חלקית לשגרה - זאת לצד שיפור המוכנות המבצעית לסבב אפשרי נוסף. לצד זאת, חופש הפעולה מול חיזבאללה נשמר, בניגוד לטענת ראש ממשלת פקיסטן.

עם זאת, הממשלה תתקשה להסביר לציבור את עצירת המלחמה אם בסיום המשא ומתן לא יושגו המטרות שהוצבו. לצד זאת, ישנם סימני שאלה רבים לגבי היקף הפגיעה בתכנית הטילים.

ארצות הברית זוכה להפחתת לחץ בינלאומי וכלכלי בטווח הקצר - באמצעות השגת יציבור זמנית בשוק הנפט והורדת הסיכון למשבר אנרגטי מיידי. לצד זאת, לממשל טראמפ נפתח חלון זמן אפשרי להזרמת חימושים, כוחות ומערכות לאזור.

בהנחה שהאיום הצבאי נשאר אפקטיבי, מקבלת זמן למנף את ההישגים הצבאיים לזמן לנהל משא ומתן.