"חמאס לוחץ עלינו לקבל עסקה חלקית" | יוסי יהושוע

מומלצים -

הפרשן הצבאי יוסי יהושוע התייחס הערב בקבינט שישי של i24NEWS למתח בין צמרת צה"ל לדרג המדיני סביב העסקה החלקית לשחרור חטופים. לדבריו, "חמאס בלחץ גדול מאוד, לוחץ מאוד עלינו לקבל את העסקה החלקית. הוא רוצה שנעצור ונקבל את העסקה".

הפרשן ציין כי קיימים חילוקי דעות בין הדרג המדיני לראש הממשלה לבין הרמטכ"ל, כאשר הרמטכ"ל תומך בקידום העסקה, ולעיתים גם ראש הממשלה הביע תמיכה בעבר. יהושוע הדגיש את השאלה הדרמטית: האם המבצע הצבאי יצליח גם למוטט את חמאס וגם לחלץ את החטופים, או שהמחיר עלול להיות אבדן שליטה ואפילו וויתור חלקי על החטופים.

"אני בספק רב אם נצליח לחלץ חטופים בהיקפים כאלה בפעולה צבאית", אמר יהושוע. "אם זה ככה, צריך ראש הממשלה להתייצב מול האומה ולומר: זה המחיר, אני נכנס לפעולה כזו, וזה גם המחיר שלה".

הוא גם התריע על סבירות למניפולציות מצד חמאס, כולל פרסום סרטונים של חטופים, במטרה להפעיל לחץ על ישראל לעצור את הכוחות הצבאיים בדרך לעזה.