"זה הכל פוליטי וזה עצוב" | מבוא לפודקאסט עם שרון גל

שרון גל ונוה דרומי בפינה השבועית "מבוא לפודקאסט". והפעם: דיון הקבינט המקוצר, המחאות ברחובות והלחץ הציבורי סביב סוגיית החטופים.

לדבריו, עצם הקטנת הדיון הציבורי לנושא המסעדה מסיטה מהחשיבות של הנושאים שעל סדר היום - בהם ההתיישבות ביהודה ושומרון. "בזמן מלחמה, זה מה שמעניין? בסוף כל דיון קשור לחטופים, גם כשמדובר בטקטיקה צבאית. הכל נוגע לזה".

גל התייחס גם ל"יום השיבוש" האחרון, שבו נחסמו כבישים במחאה לשחרור החטופים: "היו יותר פושים מאנשים בצמתים. הציבור מבין שאין לזה קשר לחטופים - זה הכל פוליטי. זה כואב ועצוב". לדבריו, מראות המחאות מזכירים לישראלים את ההפגנות שלפני 7 באוקטובר, והציבור "לא רוצה לחזור לשם".

בנושא יוסי כהן אמר גל: "הוא רוצה להיות ראש ממשלה בלי להיות פוליטיקאי. נוסחה חדשה, או אולי שחזור. אבל אף אחד לא יודע מה הוא חושב כמעט על שום דבר. הוא יצטרך לעדכן את המחשבות שלו".