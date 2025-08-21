בחמאס מעריכים: צה"ל לא יכבוש את הרצועה | צבי יחזקאלי

מומלצים -

ברקע הרחבת הפעולה בעזה, פרשננו צבי יחזקאלי התייחס הערב (חמישי) לעמדתו של ארגון הטרור: ״חמאס מבין את ההססנות בצד הישראלי, הוא רוצה לשלוט במשא ומתן. חמאס מרגיש שכוחו בידו אחרי התנופה שהייתה ב׳קמפיין הרעב׳ והתמיכה העולמית בהקמת מדינה פלסטינית, ולכן כרגע ההערכה בחמאס היא שישראל לא הולכת עם כיבוש הרצועה עד הסוף״.

״חמאס כבר ראה כאלה איומים בעבר, גם בשבוע האחרון הערכנו שיכול להיות שמדובר באיום ישראלי כדי לדחוף את חמאס - אבל אין איך לדעת את זה. גם אחרי שמילואימניקים מקבלים צווי גיוס - אני עדיין חושב שיכול להיות שישראל משתמשת באיום״, הסביר יחזקאלי.

