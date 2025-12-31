חמאס הולך לבחירות – והבחירה היא בין איראן לקטאר | ברוך ידיד

לאחרונה קיבלה מועצת השורא של חמאס שורה של החלטות אסטרטגיות הנוגעות לעתידה של רצועת עזה, לשיקומה ולניסיון לייצר נוכחות משמעותית במרכז קבלת ההחלטות הפלסטיני ביום שאחרי המלחמה. המטריה המדינית שפורסת טורקיה מעל חמאס סייעה לקבלת ההחלטות הללו, אך המניע העיקרי הוא הריק השלטוני והפיקודי שנוצר: דור המייסדים של התנועה נעלם, ודור הביניים חוסל כמעט כולו במהלך המלחמה. המציאות הזו, יחד עם הלחץ שנוצר בעקבות התקיפה הישראלית בקטאר, האיצה בחמאס את ההבנה כי תם פרק המלחמה והחל הפרק המדיני, ועל כן החליטה מועצת השורא ללכת לבחירות פנימיות, כארבע שנים וחצי מאז הסבב האחרון ב-2021.

מאז חיסול צמרת ההנהגה, מובלת התנועה על ידי ועדה זמנית של חמישה בכירים, בהם מוחמד דרוויש, ראש מועצת השורא האלמוני, ח'ליל אל-חיה כנציג עזה, זאהר ג'ברין כנציג הגדה, ח'אלד משעל כנציג החוץ וניזאר עוודאללה.

אולם זוהי הנהגה זמנית בלבד, שכעת אמורה לפנות את מקומה להנהגה נבחרת וקבועה שתקבע את אופייה של התנועה בשנים הקריטיות הבאות. על הפרק עומדת הכרעה בין שתי תפיסות עולם מנוגדות לחלוטין, המיוצגות על ידי שני המועמדים המובילים.

מצד אחד ניצב ח'אלד משעל, שעמד בראש הלשכה המדינית במשך 21 שנים עד 2017. משעל נחשב לראש "הקבוצה הקטרית" ולנציג הזרם הפרגמטי. זכור כיצד ראשו "הותז" פוליטית בעשור הקודם לאחר שיצא נגד משטר אסד ונגד איראן, מהלך שהוביל את טהרן להציב את הדחתו כתנאי לקבלת חמאס לציר השיעי. משעל, המקורב להנהגה הוותיקה באיו"ש, סבור כי "עזה עשתה את שלה וכעת עליה לנוח", כפי שהתבטא לאחרונה.

גורמים פלסטינים מייחסים לו את האמירה כי עתיד חמאס אינו תלוי בטילים או במנהרות, והוא תומך עקרונית בהצטרפות לאש"ף, בהקפאת הנשק ובחזרה לחיקו של העולם הערבי-סוני – אותו עולם שיחיא סינואר נטש לטובת החיבוק האיראני.

מהעבר השני ניצב ח'ליל אל-חיה, ראש "המחנה האיראני" ומי שהיה סגנו ונאמנו של סינואר. אל-חיה, שעל פי הדיווחים נשלח כבר ביולי 2023 להציג את תוכנית הטבח בפני משמרות המהפכה, נחשב מקורב מאוד לזרוע הצבאית ולעומד בראשה כיום, עז א-דין אל-חדאד. בעוד שמשעל מהמר על הסעודים והמצרים, אל-חיה מהמר על המשך הברית עם איראן ועל החסות של טורקיה וקטאר.

בחירתו של משעל עשויה לסמן את סוף העידן האיראני בחמאס ואולי אף פתח לפיוס פנים-פלסטיני, בעוד בחירתו של אל-חיה תנציח את הקו המיליטנטי ואת התלות בטהרן – תלות שהייתה כה עמוקה עד שאיראן התערבה בעבר אפילו במינויים זוטרים בחפ"ק של צאלח עארורי בלבנון.

תהליך הבחירות עצמו מורכב ומסועף, ומתקיים בחמישה "מחוזות בחירה": עזה, הגדה, בתי הכלא ומחוז חו"ל. בעוד שברצועת עזה הבחירות מתקיימות באופן גלוי עם קלפיות במסגדים, בשטחי יהודה ושומרון ובבתי הכלא התהליך מתנהל בחשאיות גמורה בשל הנוכחות הישראלית.

כל מחוז שולח נציגים למועצת השורא הכללית – המונה כיום כ-71 חברים – והיא זו שבוחרת את ראש הלשכה המדינית. המירוץ הזה מתרחש במקביל למאמץ של חמאס למלא את השורות החסרות בזרוע הצבאית, לאחר חיסולם של מפקדים בכירים כמו מוחמד סינואר, מוחמד שבאנה וראאד סעד.

ההחלטה ללכת לבחירות אינה רק פרוצדורלית, אלא קיומית עבור הארגון. גורמים פלסטינים מאשרים כי משעל הוא הכוח המניע מאחורי האסטרטגיה הקוראת ליצירת קשרים ישירים עם האמריקאים, מתוך תפיסה שאם וושינגטון הכירה דה-פקטו במנהיגים קיצוניים אחרים באזור, היא עשויה לדבר גם עם חמאס בגרסתו ה"מתונה" יותר. המכתב שהעביר לאחרונה מפקד הזרוע הצבאית אל-חדאד ללשכה בקטאר, ובו האיץ בהם לבחור הנהגה חדשה, מעיד כי גם בשטח מבינים שהזמן דוחק.

עם זאת, חשוב לזכור: בין אם ינצח הפרגמטיסט כביכול ובין אם ינצח איש הציר השיעי, כל השמות המוזכרים במשחק הכיסאות הזה היו שותפים לטבח השבעה באוקטובר, וכולם בני מוות.