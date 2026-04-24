השבוע שמו את דוד זיני על המוקד. הוא לא עשה טעות ביטחונית קשה, לא פספס מודיעין שהוביל לפיגוע, לא כי במשמרת שלו נטבחו 1,200 יהודים. המחדל היה שהוא שינה את שומר המסך שלו לתמונה של הר הבית. שזה כמובן בלתי נתפס שיהודי מאמין, יתפלל לתחיית בית המקדש השלישי. וזה לא הכל, רשימת המחדלים של זיני ארוכה מאוד.

אשתו כתבה אגרת שהיועצת לענייני מגדר של השב"כ לא אהבה, הוא לא מוכן ללחוץ ידיים לנשים כי הוא שומר נגיעה, הוא העז לחשוב אחרת ולהגיד שנתניהו נחוץ ביטחונית ולכן לא יוכל להגיע לדיון בבית משפט. כל אלה הספיקו כדי להקים עליו את מתנגדיו שהיו שם עוד לפני המינוי שלו.

מה שקרה זה שניסיון הסיכול שלו נכשל והוא מונה לתפקיד. עכשיו, מבקשים לשבור אותו בדרכים אחרות. מהאבא הם עברו לאשה, לאח ואפילו לבן שלו הגיעו. מנסים להוציא לפועל את הקלישאה הנכונה שאומרת שהדרך הטובה ביותר לפגוע באדם, זה ללכת על הראש של מי שקרובים לו. הם גם לא מסתירים את זה שזיני הפך למטרה, מתנגדיו מודיעים מראש שהמאבק בו רק התחיל.

אז למה הם מתכוונים? פשוט מאוד, הם מחכים שזיני יישבר. אבל לא שיישבר ויתפטר, אלא שיהפוך את עורו כמו אחרים שלא עמדו בלחץ, שאחזו אותם בגרון - לפחות לדברי אחד מהם ושיעשה מעשה אלשיך ומנדלבליט ויעבור לשרת אותם - את מי שעכשיו רודפים אותו.

הם פשוט מנסים לעשות מה שהם מצטיינים בו - להעכיר את האווירה, להפוך את המרחב של זיני למעיק וכבד. רק מה? המרחב של זיני הוא אחר. לאשתו של זיני אין טלפון חכם. היא לא רואה את הציוצים שלכם. מי שמקיפים אותו שומרים עליו מהמעכירים והוא גם דואג שיקיפו אותו האנשים הנכונים. כאלה שלא מתרגשים מאגרת לנשות המשרתים.

ומעל הכל, זיני באמת ממלכתי. מבחינתו המדינה באמת מעל הכל - איך אנחנו יודעים? שומר המסך שלו זה הר הבית. אותו בית מקדש שהקים שלמה ושרד במשך כל ממלכת יהודה. לא ממלכת קפלן.