הגיע זמן הכרעה: למרות ההפחדות - הציבור תומך במלחמה בעזה

היה היפוך מעניין בתקופה האחרונה - במקום שעל חמאס ותומכיהם ירחפו איומים והפחדות, הם ריחפו דווקא מעלינו. והיו הפחדות מגוונות: ישראל הופכת למדינה מצורעת, ישראל אחראית לפשעי מלחמה בעזה. אנחנו הולכים למלחמה אינסופית - לא נעמוד בזה.

על כיבוש עזה אמרו לנו, ובמידה רבה של צדק, שהפעולה עלולה לגבות חיי חיילים וחיי חטופים. ובאמת, זה טיבה של פעולה צבאית עצימה בשטח רווי טרור - היא מסוכנת. וניסינו להילחם אחרת בעזה, לא פעלנו שם כמו בלבנון בגלל שיש שם חטופים שרצינו לשמור עליהם. אבל חמאס לא השאיר לנו ברירה.

ובשלל ההפחדות שכחו לציין עוד דברים - נגיד שכניעות הביאו אותנו לשבעה באוקטובר, שוויתורים מסתכמים בילדים שחוטים. באירוע החטיפה הנורא ביותר בתולדות המדינה ובישראלים חטופים גוועים ברעב. בנשים שעוברות אונס קבוצתי על ידי עזתים.

על האיומים האלה אף אחד לא חזר. אבל הציבור כן זוכר, והוא מבין שזו לא גחמה פוליטית אלא כלי הכרחי לטובת חיים בטוחים יותר. וזה לא שלא היתה כוונה, נתניהו המתון לא נעלם לגמרי בשבעה באוקטובר. הוא באמת רצה להגיע לעסקה וחשב שזה יקרה אחרי התקיפה הישראלית באיראן והסכים לוויתורים מפליגי לכת. אבל תכניות לחוד וחמאס לחוד.

הארגון הג'יהאדיסטי פועל בדיוק כמו המחבלים המתאבדים של אוסלו. חמאס מוכן להתאבד ולקחת איתו את עזה כולה. אז לפני שהוא לוחץ על הכפתור, ולאחר שלא נותרה ברירה, ישראל יוצאת לפעולה מתוך תקווה כן להצליח ולהחזיר חטופים וגם להשמיד את חמאס. ויש רצון לעשות את זה. אפילו לפיד תמך בזה בעבר.

במרחב ההפחדות הנוכחי אומרים לנו כל הזמן שהלוחמים שחוקים, זה נכון כשזה מגיע לרצף מבצעים שמובילים למבצעים אחרים. אבל הם אומרים - אם תקראו לנו בשביל הדבר האמיתי - אנחנו שם.

והם לא היחידים שחדורי מטרה ומוטיבציה. השבוע הצטרפו אליהם עוד כוחות. שהיו כאלה שפקפקו בהם אבל הם - פורצי דרך. החרדים בחטיבת החשמונאים שרק רוצים להיכנס לעזה. ובזמן שהמחלישים מוציאים סרטונים ועצומות, יש גם סרטונים אחרים, כאלה שמחזקים.