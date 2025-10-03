"האו"ם צריך לפקח על הבחירות בישראל" | מפגש קצוות

העיתונאי והפרשן רן אדליסט, ממקימי "שלום עכשיו" ואיש שמאל מובהק, נחשב לאחד המבקרים החריפים של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בשנתיים האחרונות תקף אדליסט ללא הרף את נתניהו וממשלתו, עודד את המחאות ואף קרא לא פעם לפעולה אלימה.

במפגש הקצוות הערב בתוכנית קבינט שישי, התעמת אדליסט עם נוה דרומי - ולא חסך במילים. "אני סומך הרבה יותר על חמאס שימלאו את ההסכם - הם אלו שצריכים לתת את התשובה, הם קובעים את תנאי המשחק. הם מנוולים, רוצחים מתועבים - אבל יש לזכור כי המלחמה מתנהלת בצורה פוליטית בגלל נתניהו ואנשיו", אמר.

עוד הוסיף אדליסט: "האו"ם צריך לפקח על הבחירות בישראל". לדבריו, "לא אקבל את תוצאות הבחירות בכל מחיר".