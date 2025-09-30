קטאר צבועה ועלינו להיזהר ממנה | צבי יחזקאלי, פרשנות

קטאר זו המדינה שמימנה את טבח 7 באוקטובר - צריך להגיד את האמת פה על השולחן. האמת ולא אח שלו ולא לחשוב שקטאר זו מדינה נחמדה. קטאר זה אל-ג'זירה, קטאר זה האחים המוסלמים, קטאר זה המימון לחמאס.

קטאר לא גינתה את הטבח - אלא תמכה בו. היא גם פתאום התחפשה למתווכת, ועכשיו אנחנו לא יודעים איך להתייחס אליה כי כי הם "נחמדים" לצוותי המשא ומתן שלנו. קטאר צבועה וצריך להיזהר ממנה. היא המנוע של האחים המוסלמים.

אם היא זו שמרוויחה פה, יש לזה היבטים ויש לזה השלכות. הדבר הנוסף, תמיד "אורזים לנו את זה", זה עניין השלום באיזה חבילות שלום. מדהים לראות עד כמה הציבור ואולי גם ההנהגה שלנו, אפילו יותר מהציבור, מיישרים עם זה קו.

i24NEWS

הציבור כבר לא חולם על חומוס בדמשק ולא על חומוס ברמאללה ולא על חומוס בעמאן. כל המקומות הללו טובלים בדם, ואנחנו נזהרים שלא להגיע לשם. בטח לא חומוס בקהיר - למרות הסכם השלום.

עדיין מנופפים לנו עם העניין של השלום, ואנחנו רצים כמו כלב לעניין הזה כאילו זו איזה סחורה, הסחורה במזרח התיכון היא לא שלום - הסחורה במזרח התיכון זה אדמה. אדמה, כבוד, כוח ועוצמה - זה מה שמוערך. אני מזכיר את מה שאמר סדאם חוסיין, באתי ליהודים, נתתי להם את מה שהכי חשוב להם, שלום על נייר, ולקחתי אדמה - ואנחנו שוב לא למדנו את העניין הזה.

לבוא לדבר עכשיו על הרחבת הסכמי אברהם? הסכמי אברהם נוצרו מהפחד האיראני ולא מאהבת אהבת ישראל ולא מאהבת מרדכי. מאוד קשה לראות איך ישראל עכשיו נופלת לזה. הייתה לנו הזדמנות גם לספח. אני רוצה להעלות את עניין הסיפוח של יהודה ושומרון, שהיה על הפרק שטראמפ העלים עין, ופתאום חזר בו. בזמנו ישראל הלכה להסכמי אברהם במקום לספח, והייתה תחושה שעכשיו ישראל לא תפספס את זה וזה שוב מתפספס.

שוב, אני אזכיר, שלום זה נחמד, אבל שלום, הגדרת השלום בשכונה שלנו שונה לגמרי מהגדרת השלום שלנו. אל תשכחו כמה ערפאת אמר "שלום" ובסוף הייתה מלחמה. שלום הוא רק מצב ביניים והוא לא מצב סופי, לא של יונים ולא של חומוס. חבל לי שאנחנו עדיין באותה מערכת דימויים בתור ישראלים, שעכשיו קונים את זה כאיזשהו צ'ופר במשא ומתן.

אני יודע לאן באמת קטאר חותרת ואני יודע מה הכוח האמיתי שלה. קטאר היא המנוע של כל השנאה והאנטישמיות שיש כלפינו במערב וכמובן בכל משרדי הלובינג בארצות הברית, באוניברסיטאות, וגם בחמאס. הם חברים של האיראנים, של הערבים וכולם נזהרים ממנה כי יש לה את "אל-ג'זירה". לישראל הייתה הזדמנות לא להיות במשחק הזה - לתת איזו מכה לקטאר כמו שנתנו במתקפה. אבל ההתנצלות עכשיו באה ואומרת אני מקבלת את כללי המשחק ואני אשב לדבר עם שוחטיי. אנחנו מדברים עם אלו שהפעילו את 7 לאוקטובר.

לפעמים אתה צריך לשבת לדבר עם השטן, אין לי בעיה. השאלה היא אם אתה מדבר עם השטן כדי באמת לצאת עם ידך העליונה או כדי להמשיך ולרקוד את אותם כללים של הריקוד שלו, וזה לטענתי מה שקורה.