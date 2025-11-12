אם טראמפ יכול להעניק חנינה, גם הרצוג יכול: מה עבר לנשיא ארה"ב בראש?

כולנו היינו רוצים להיות זבוב על הקיר בלשכה של הנשיא יצחק הרצוג, ברגע בו הוא פתח את הבוקר (רביעי) את המכתב מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בו ביקש ממנו לחון את הממשלה בנימין נתניהו. הרצוג בטח לא הופתע - הוא יודע בדיוק מה טראמפ חושב ושמע אותו לפני כמה ימים אומר "אנחנו נעזור לנתניהו" ובכל הקשור למשפט, והנה - עכשיו הגיע המכתב הזה.

כדי להבין מה ה-state of mind שהנשיא האמריקני נמצא בו עכשיו, צריך להבין שרק לפני כמה ימים הוא נתן חנינה למקורבו, רודי ג'וליאני, ולעוד כמה מקורבים על סיפור שקשור לבחירות 2020. שם, היו טענות שהקבוצה הזאת עזרה בזיוף ושדרוג תוצאות הבחירות. אז כאמור, טראמפ פשוט נתן להם חנינה.

בשלב הזה, טראמפ אמר לעצמו - "רגע, אני נשיא ארצות הברית, אני יכול לתת חנינה למי שאני רוצה, מתי שאני רוצה. הרצוג, נשיא מדינת ישראל, אז הוא יכול לתת חנינה מתי שהוא רוצה, למי שהוא רוצה". לכן, המכתב הזה נשלח.

אבל, יש עניין קטן, שבישראל נוהגים כן לבקש חנינה - בניגוד לארצות הברית, בה לא תמיד צריך לבקש מהנשיא כדי לקבל. לכן, נשאלת השאלה האם טראמפ אכן יעכל שזה הנוהג הישראלי? האם השלב הבא הוא שטראמפ יילך לנתניהו, ויגידו לו: "חביבי, עשיתי בשבילך את כל העבודה. עכשיו, רק תשלח את הבקשה לנשיא הרצוג ואין ספק שהוא ייתן לך".

זאת השאלה הגדולה. כלומר, האם הנשיא האמריקני גם ילך צעד קדימה ויגרום לנתניהו לשלוח מכתב לנשיא הרצוג ובו בקשת חנינה רשמית?