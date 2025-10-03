קטאר, חמאס וישראל - מי באמת קובע את הטון במזרח התיכון?

דהים איך כל פעם אנשים נופלים בפח, או יותר נכון מפילים את עצמם ואת האינטרסים שלהם בפח. פעם קודמת שחשבנו שטראמפ תקע לנתניהו, כלומר לנו, סכין בגב, היתה בתקופה שלפני התקיפה באיראן.

חלקים בתקשורת הישראלית ניסו להסתיר את השמחה לאיד שלהם מזה שהאמריקאים הולכים לשיחות עם איראן. מה התברר? שנתניהו וטראמפ היתלו בכולנו. גם עכשיו. עוד לפני שידענו על מה הולכים לדבר השניים בהצהרה לתקשורת, כבר היו מי ששמחו לאיד ויצאו עם הכרזות על "כשלון" בגלל שיחת ההתנצלות לקטאר. ואפשר לקרוא לזה התנצלות, אפילו עם ניחוח משפיל, כי בכל זאת קטאר היא מדינת טרור ועומדת מאחורי אל-ג'זירה.

אבל שעה אחרי ההתנצלות, באותה הצהרה לתקשורת, כבר הבנו, לפחות הנבונים בינינו, מי התקפל באמת. קטאר. אותה מדינה שמימנה את חמאס חתמה גם על כתב הכניעה שלו; על פי דיווחים מהשבוע האחרון, היא גם עומלת על ריכוך הקו של אל-ג'זירה. זה בוודאי לא הגיע מרצונה הטוב של קטאר.

מישהו גרם לה לעשות זאת. והחסות שהיא מקבלת מארצות הברית לא מגיעה בחינם. קטאר תידרש לשלם משהו - זה כנראה הראש של חמאס. כי גם הם הבינו משהו שהרבה אחרים עיוורים מכדי לראות. שבמובן מסוים, בזמן שוויטקוף משמש כשליח טראמפ למזרח התיכון, טראמפ משמש כשליח נתניהו וישראל למזרח התיכון. הפוזיציה חזקה מהכל, גם מהאינטרסים של המדינה הזאת.

רון דרמר, אחד הדיפלומטים הגדולים שהיו לישראל. שאחראי להישגים מדהימים במלחמה הזאת עוזב את תפקידו. למה? לא כי הוא לא טוב, אלא כי עשו לו את המוות. בזמן שהוא תופר את העסקה האדירה הזאת - רדפו אחריו ואחרי משפחתו, אפילו בפירנצה: VTR בזמן שהעיוורון השתלט, איבדתם את הנכס הגדול שלכם מול הממשל האמריקאי בו אתם תולים תקוות.

המזל הגדול הוא שטראמפ לא נבהל מהחבורה הזאת שמאיימת להפיל את כולנו איתה. אבל אל תתנו להם לנתח עבורכם את המציאות. האם אנחנו טועים? אולי. טעות, טועים, טעינו וכו׳ אבל ההבדל הוא שלפחות לא נשמח לאיד של המדינה שלנו והאינטרסים שלה אם טראמפ יעבור צד. וגם תקשיבו למי שאמרו לכם שנתניהו וטראמפ מתואמים . אנחנו נגיד - לא נופתע מאוד אם פתאום המילה נורמליזציה תתחיל להישמע יותר, ושגם קטאר תהיה שם.