קריאה ליאיר גולן ומפלגת "הדמוקרטים": בלי חרמות

מפלגת הדמוקרטים בוחרת היום (שני) את רשימת המועמדים שלה לכנסת, וברשתות פורסם כי המפלגה הכריזה על כך שהיא לא תאפשר לצוות של ערוץ 14 להגיע לסקר את הכרזת תוצאות הפריימריז - במהלך שלא תואם כלל את שם המפלגה. אנו קוראים לא לעשות איפה ואיפה בין כלי התקשורת בייחוד כשמדובר במפלגה שקוראת לעצמה "הדמוקרטים"

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

יו"ר המפלגה יאיר גולן הצהיר בעבר שיסגור את ערוץ 14 במידה ויוכל - וזה הדבר האחרון שמדינה דמוקרטית אמורה לפעול עבורו. במשטרים דמוקרטיים לכל הדעות יש מקום להתבטא, גם אם הדבר אינו מוצא חן בעיני כל הנגזרות.

צפו בקטע המלא בראש העמוד