הסרבנות הישראלית העצימה את הטבח | החזית הדרומית

מומלצים -

אנחנו מעולם לא איימנו בסרבנות. תמכנו באי התייצבות או באי התנדבות של מי שגם ככה מתנדבים. או - עובדה, ברגע האמת כולם התייצבו. אלה הטיעונים שחוזרים על עצמם בידי מי שתמכו בסרבנות או היו חלק ממנה. תקראו לזה איך שתרצו - מה שמשנה זה איך חמאס ניתח את זה, והוא ראה בסרבנות הזדמנות.

יש הרבה אחראים לשבעה באוקטובר. אבל מי שמצליחים לחמוק מגלאי האחריות לטבח - הם הסרבנים. ואם לא האמנתם לנו כשאמרנו את זה, כי אנחנו "מנסים לגלגל את האשמה", "לשמור על נתניהו" או "לטאטא את האמת" - הנה, עכשיו חמאס אומר את זה.

אתמול פרסם כתב i24NEWS ינון שלום יתח מסמך מודיעין של הארגון שהוגש ישירות ליחיא סינוואר, ובו מתוארת באופן מפורט תופעת הסרבנות לפי חיילות, כמות הסרבנים בכל חיל או יחידה, ופוטנציאל אובדן הכשירות: מטכ"ל, שייטת, מודיעין, יהל"ם, אפילו חיל האוויר.

הארגון כל כך להוט לרצוח יהודים שהם מקצוענים - וכותבים פרק המלצות שבו מציעים לחכות קצת, כדי שהמשבר יחריף והכשירות תפגע עוד יותר.

גם ראשי מערכות הביטחון נשאבו לזה בעצמם. אילולא היו חושבים שיש גרעין של אמת בטענת הסרבנים, היו נותנים אמון במקבלי ההחלטות. אבל בערב השבעה באוקטובר רצי הלוי ורונן בר לא הרימו טלפון לשר הביטחון או לראש הממשלה. הם בדרכם, סירבו לשתף פעולה עם הממשלה.

זה לא הכל. מסמך חמאס הוקטן בצה"ל ובשב"כ. בתחקיר הצבא טענו שאין קשר ישיר, והשב"כ הפנה אצבע מאשימה להפרות סדר בהר הבית. בפועל, יש קשר הדוק בין הסרבנות לבין הטבח: חמאס זיהה את נקודת התורפה, בנה עליה וניצל אותה. ניסיון להמעיט בכך רק מחזק את המסר.

חוץ מזה, אם לא סירבתם, למה בשבעה באוקטובר בשעה 8:50 בבוקר כתבתם: “אחים לנשק קוראים לכל מי שנדרש להתייצב להגנת ישראל ללא היסוס ומיד. כרגע הדבר החשוב ביותר זה ביטחון אזרחי המדינה”?

חבל שלא חשבו על זה קודם. בלעדיהם אין צבא - האויב האזין. וברגע האמת הם אכן התייצבו, אבל זה היה מאוחר מדי. אולי עדיין לא מאוחר לבקש סליחה.