את מי תחזק השביתה מלבד את חמאס? | החזית הדרומית.

מומלצים -

ביום ראשון הקרוב אי אילו חברות הייטק, מסעדות בתל אביב, אוניברסיטאות ועוד, מתכוונות לשבות כדי להחזיר את החטופים ולסיים את המלחמה - שזה כמובן יעיל מאוד. מי מאיתנו לא חושב שלסגור פיצה ליום אחד יגרום לחמאס להישבר וללכת לעסקה. ואם פיצה לא תשבור אותם, אין ספק שחברת הייטק מצליחה היא שתגרום לחמאס להבין שהוא מקבל החלטות שגויות.

ציניות בצד. אין ישראלי אחד במדינה שלא רוצה בחזרת כל החטופים. חיילים נמצאים בעזה ממש בדקות אלה, בשביל להחזיר חטופים וחלק גם הקריבו את חייהם עבור המשימה הזו. אין כלי תקשורת ישראלי שלא מראיין משפחת חטופים מדי יום. המלחמה בעזה נמשכת שנתיים משום שישראל נלחמת שם אחרת, כדי לשמור על חיי החטופים ולהשיב אותם. ואם המטרה היא לא להשפיע על בכירי חמאס, על מי כן רוצים להשפיע? על ממשלת ישראל.

אבל לא שתיכנע לחמאס, כי היא כבר נכנעה המון. המתווה האחרון, זה שחמאס דחה, היה רווי ויתורים. אז אם זה לא להיכנע לחמאס, מה הרעיון? פשוט.

הרי השביתה הזו מזכירה לכולם את השביתות נגד הרפורמה. שם למשל, יכלו המשביתים להגיד שהמטרה היא שנתניהו יצא לאומה ויגיד שהוא מוותר על הרפורמה. אבל פה? נגיד ונתניהו יגיד שהוא מוותר. משחרר את הנוח'בות, נסוג מעזה ומשקם אותה. הולך לעסקה שאפילו טראמפ אומר שאינה על הפרק. למה שחמאס יחזיר את החטופים כשבזכותם, כביכול - קיבל את מה שרצה.

כי בניגוד לרפורמה, זה לא בידיים של הממשלה - זה בידיים של חמאס. ואין שום טענה כלפי משפחות חטופים ומשפחות שכולות שרוצות בשביתה - אלא רק כלפי הטרמפיסטים. אותם אנשים ששבתו נגד הרפורמה ושובתים עכשיו ולא מבינים שזה רק מזיק לחטופים.

כי השביתה תחזק את חמאס בדיוק כמו האמירות השקריות על הרעבה בעזה, על מלחמת שולל, שלא השגנו כלום ושחיילים מתים סתם. הם לא מתו סתם - הם נפלו במלחמה על הארץ הזאת, על הביטחון שלנו, במאמצים הבלתי פוסקים להחזיר חטופים וכדי לאפשר לנו לחיות, ואפילו בשביל לשבות. אם המלחמה תסתיים - גם את זה לא תוכלו לעשות.

צפו בקטע המלא בתחילת העמוד