נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיע לביקור בסין כשהוא מחזיק בצינור האנרגיה הגדול של העולם, ואומר - זה יעבור לידי. יש לו מנוף לחץ על הסינים, והוא לא רוצה שבייג'ינג תהפוך לאבא של טהרן. אפשר לומר שהוא כבר השיג זאת, וכעת הוא מתקדם הלאה עם מהלכים גדולים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

אנחנו רואים את הסכסוך מול איראן, והמלחמה שעומדת להתחדש. אם זה יקרה, והיא תתחדש באירוע גדול - יהיה מדובר באירוע גדול מזה. זה סיפור של טראמפ מול סין, מול מקורות האנרגיה מול השליטה בעולם, מול מחירי הנפט, מול קואליציות.

לכן, אני חושב שכרגע טראמפ יכול לסמן מבחינתו וי על הביקור הזה, כי עצם ההגעה שלו בעמדת כוח - היא כבר הצלחה. עובדה שהסינים לא התערבו ולא ילחצו בסיפור האיראני זה גם הצלחה.

כעת, השאלה היא מה התוכנית של טראמפ ליום שאחרי? האם המונדיאל הוא שיקול לחזרה ללחימה כשהאיראנים מציבים תנאים? האם הם בכלל במצב לעשות זאת?

לא ירחק היום בו האמריקנים יורידו את הדגלים מהטקסים והפודיומים, וטראמפ יחזור לסיפור האיראני ויצטרך להחליט - האם אנחנו עומדים בפני משא ומתן, כשידם של האיראנים היא כביכול על העליונה? או שמא חוזרים למלחמה - ואין מה לעשות?

כנראה שהאיראנים לא חטפו מספיק בהנהגה ובסמלי השלטון שלהם, בדברים החשובים להם, וניתן להכאיב להם כך כדי לשנות המציאות הזו.