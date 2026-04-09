המשמעות מאחורי המשא ומתן עם לבנון | פרשנות, פרופ' עוזי רבי

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (חמישי) כי הנחה לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון. מה באמת עומד מאחורי המהלך הזה ומה "מתכוון המשורר" בצעד כזה?

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

אנחנו עדים כאן למהלך טקטי בתוך המשא ומתן הגדול באסלאמבאד, בו אנו בעצם מחייבים את הממשלה הלבנונית - גם אם אין לה את הכוח לבצע זאת בפועל - להגיד 'מודה אני'. זה אומר לסלק את שרי החיזבאללה ואת השיעים מהממשלה, לסלק בסופו של דבר את השגריר האיראני, ולהוכיח שלפחות במעשים הללו - היא איתנו.

הדבר נועד גם כדי לרתום מדינות כמו סעודיה וצרפת למהלך של ניקוי לבנון מחיזבאללה. הרי ידוע שלבנון היא בעצם סוג של בסיס איראני; ניתן אף לקרוא לזה 'התיישבות איראנית', מאחר וקיימת בה השפעה איראנית מלאה.

אין סיכוי להסכם שלום עם לבנון ואין סיכוי לתרופה למצבה, אלא אחרי שנפרק את חיזבאללה מנשקו. זו דרך לא קלה, זו דרך ארוכה, אבל היא בת-ביצוע.

i24NEWS

כרגע אנחנו נמצאים במשחק מרתק מאוד. יש לקוות שיעמוד הכוח ותעמוד התבונה - גם לישראל וגם לארצות הברית - לתרגם את ההישגים הצבאיים לתוצאות חיוביות בשדה הגיאופוליטיקה והביטחון.