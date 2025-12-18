ארץ זבת חלב ושמן: השמנים הישראלים שיקטינו לכם את המצפון

חנוכה הוא הזמן הזה בשנה שכולנו מדברים על נס פח השמן. שמונה ימים נתן שמנו, נס גדול. השמן, אגב, היה שמן זית בכבישה קרה, השמן הוותיק ביותר. אליו הצטרפו במרוצת השנים שמנים חדשים, וממש בימים אלה מושק שמן השומשום הישראלי הראשון.

80 אלף טון שומשום נכנסים לישראל - בעיקר בעיקר מאתיופיה, מסודן, מטורקיה. ואם אנחנו נדע לקחת רק עשרה אחוזים - יהיה מדובר ב-50 אלף 10%, 10% זה 50 אלף דונם שנוכל לגדל במדינת ישראל. זו יחידת שטח מספיק גדולה כדי שיהיה ניתן לומר שאנחנו מגדלים שומשום ישראל. שמן שומשום ככל הנראה לא יחליף את צריכת שמן הזית בארץ - אבל בהחלט ניתן לשלב אותו בקולינריה הישראלית שלנו.

שחקן נוסף שעושה את צעדיו בארץ הוא שמן ה-MCT, או בשמו העממי, שמן קיטו. צבעו שקוף לחלוטין, הוא מופק מליבת עץ הקוקוס לרוב ומקורו בכלל כתרופה לחולי אפילפסיה.